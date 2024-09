VIDEO: Aplauden a la jueza que concedió suspensión contra la Reforma Judicial

Entre aplausos y abrazos, la jueza Martha Magaña López fue recibida por trabajadores del Poder Judicial en Morelos, luego de que concedió una suspensión contra la iniciativa de Reforma Judicial propuesta por el Ejecutivo.

La titular del Juzgado Quinto de Distrito en el estado, con sede en Cuernavaca, salió a agradecer el apoyo de sus compañeros que gritaban: “No estás sola, no estás sola, no estás sola”, “Todos somos Poder Judicial Federal” y “¡Todos unidos, estamos protegidos!”.

Juez señala que el acuerdo busca defender la independencia del Poder Judicial

Una vez que los trabajadores terminaron de aplaudir a la jueza, dedicó unas palabras al respecto, en las que señaló que esa había sido una acción en nombre de todos los que laboran en el Poder Judicial.

“Nosotros hacemos todos los días nuestro trabajo y nunca esperamos el reconocimiento. Lo que casi siempre esperamos son los reclamos y para eso estamos hechos. Lo único que les puedo decir es que en ese acuerdo en esa suspensión están muchas historias… Ese acuerdo nos representa a todos y esta vez me tocó hacerlo a mi. Si está correcto o no va haber un tribunal que lo revise y es así como debería de ser la independencia judicial.”, señaló la juzgadora.

Jueza que concedió #suspensión contra la #ReformaJudicial, Martha Magaña López, recibió muestras de apoyo de sus compañeros.



Es titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de #Morelos con sede en #Cuernavaca.



Suspensión fue para que el proyecto no surta ejectos: JEFED

Al respecto, la JUFED informó en un comunicado que la suspensión decretada por la jueza Quinto de Distrito de Cuernavaca, Morelos fue para que el proyecto de dictamen no surta efectos para quienes presentaron de demanda de amparo, lo que implica que no pueda ser sesionado por la legislatura entrante hasta que se emita la suspensión definitiva.

Respecto a la suspensión concedida detalló que quienes promovieron el amparo señalaron que el artículo 186 del reglamento de la Cámara de Diputados permite el resguardo de proyectos dictaminados por el pleno de la legislatura anterior.

Además, se señala que la juzgadora expresó en su resolución que está impedida para resolver el tema por ser parte del Poder Judicial al que se busca reformar, pero la propia Ley de Amparo establece que a pesar de excusarse, el juez debe emitir una suspensión cuando es de oficio.

También se detalla que apoyó su resolución en el criterio emitido por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito quien al resolver el recurso de queja indicó que los hechos que reclaman los demandantes sobre la iniciativa de Reforma Judicial implican un trato de naturaleza urgente, porque de concretarse la reforma sería imposible restitruirle sus derechos a quienes se podrían ver afectados.

Un juez de Chiapas también otorgó una suspensión contra la Reforma al Poder Judicial

Este corrió como pólvora la noticia de dos suspensiones de oficio , provisionales, que concedieron jueces federales, la primera fue otorgada por la jueza Martha Eugenia Magañana López en Morelos, y la segunda por el juez Felipe Consuelo Soto en el estado de Chiapas, las cuales ordenan detener el avance del proceso legislativo en torno a la Reforma al Poder Judicial.

Al respecto, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ), Francisco Burgoa, señala que la demanda promovida por juzgadores federales no busca ampararse contra la Reforma, sino contra el proceso para aprobarla. Se argumenta que los nuevos legisladores votarán un dictamen que no elaboraron y no conocen, por lo tanto no debe ser discutido, ni votado.