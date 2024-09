Jueces ordenan detener proceso legislativo de la Reforma Judicial; esto se sabe

Este fin de semana dos jueces federales otorgaron una suspensión que impide por tiempo indefinido que la Cámara de Diputados apruebe el dictamen de la Reforma Judicial , provocando una nueva polémica en torno a este tema, pero ¿qué implicará?

La suspensión fue otorgada por jueces de Chiapas y Morelos, la primera fue otorgada por la jueza Martha Eugenia Magañana López, y la segunda por el juez Felipe Consuelo Soto.

Se busca detener discusión de Reforma al Poder Judicial

Las dos suspensiones de oficio que concedieron los jueces federales pretenden detener el avance del proceso legislativo de la Reforma al Poder Judicial; expertos en el tema aseguran que la demanda promovida por los juzgadores federales, no busca ampararse contra la reforma, sino contra el proceso para aprobarla.

“Y en este caso los quejosos que son los jueces de distrito no están controvirtiendo una reforma constitucional en estricto sentido, sino el hecho de que la Cámara de Diputados no puede estar discutiendo un dictamen que no elaboró es el tema de fondo”, explicó Franciso Burgoa, profesor de Derecho constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Por otro lado la suspensión provisional de la Reforma Judicial concedida por el juez de Chiapas, pretende que en caso de que se apruebe en el Congreso de la Unión, el proyecto ya dictaminado y votado no se envíe a las legustaluras de los estados, ni a la legislatura de la Ciudad de México.

“En tanto que la suspensión provisional concedida por el juez de chiapas lo que hizo fue, si se discute y se aprueba en el Congreso de la Unión los efectos de la suspensión son que el proyecto ya dictaminado y votado no se envíe a las legislaturas de los estados ni a la legislatura de la Ciudad de México para la aprobación correspondiente”, explicó Claudia Aguilar Barroso, abogada Constitucionalista, en una entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Ricardo Monreal descartó decisión de los jueces, adelantó que no se detendrán

Por su parte, Ricardo Monreal, legislador, compartió un video en sus redes sociales, donde aclaró que los jueces no tienen jurisdicción y adelantó que no se detendrán, argumentando que el amparo no procede contra las reformas a la constitución.

“Esta mayoría legislativa categóricamente determina que no se somete ni se someterá a la jurisdicción del juzgado, o juzgados que lo ordenen porque no tienen competencia para ella, porque no se puede suspender el análisis y discusión y en su caso aprobación del dictamen relativo a la reforma constitucional en materia judicial”, declaró Ricardo Monreal, Legislador.