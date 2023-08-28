¡Los partió un rayo! Jugador y entrenador de futbol mueren tras caída de un rayo en Nicaragua

Tragedia sucedida en Managua luego que un jugador y su entrenador de futbol fueran alcanzados por un rayo mientras se resguardaban de una tormenta en Nicaragua. Un jugador de futbol y su entrenador, además de un tercer acompañante se resguardaban de una tormenta cuando súbitamente sufrieron la caída de un rayo en un campo deportivo que se encuentra cerca del llamado paseo de La Biblia en Managua, capital de Nicaragua.

El jugador y su entrenador de futbol murieron en el lugar mientras que un tercero que les acompañaba resultó lesionado por la caída del rayo mientras se protegían de la lluvia en un campo del área centro de Managua.

La caída del rayo que provocó la muerte del jugador y de su entrenador de futbol además de que dejó lesionada a otra persona se registró durante un tremendo aguacero que desató varias emergencias, según un reporte de la Policía Nacional de la nación gobernada por el dictador, Daniel Ortega.

Esta tragedia ocurrió durante la tarde del sábado 26 de agosto de 2023 en uno de los campos de una unidad deportiva ubicada muy cerca del paseo de La Biblia en el área centro de la capital de Nicaragua, cuando tres hombres se cubrían de la lluvia debajo de un árbol, según el reporte policial.

Owen Isaías Cuadra León, un joven de 20 años de edad y su entrenador que fue identificado como Juan Arana Martínez, un hombre de 49 años, murieron luego de recibir la descarga eléctrica tras la caída de un rayo mientras se protegían de una fuerte tormenta.

Alexander Cuadra Reyes, el tercer hombre que se encontraba con los fallecidos, resultó con lesiones severas por lo que fue trasladado a un hospital de la capital de Nicaragua.

VIDEO: Impactante caída de un rayo en Nicaragua

Las muertes por la caída de rayos suelen ser comunes en Nicaragua

Cabe señalar que las muertes provocadas por la caída de un rayo son muy comunes en Nicaragua, principalmente durante el periodo de entre los meses de mayo y noviembre, cuando la nación comunista se encuentra bajo la influencia de la época más húmeda del año.

De hecho en el año 2022, al menos nueve personas murieron luego de sufrir la caída de un rayo. Un año atrás, es decir en 2021, siete inocentes murieron tras la caída de un rayo, misma cantidad de decesos registrados por la caída de rayos en Nicaragua.