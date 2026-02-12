Justicia para “Lobito": Cae Anthony Fran “N”, el sujeto que lo arrojó por las escaleras en Naucalpan

Tras la difusión de un video que conmocionó a los habitantes de Naucalpan y del Estado de México , elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) y de la policía municipal lograron la detención de Anthony Fran “N”.

Este sujeto es señalado como el responsable de un acto de crueldad extrema, pues aventó violentamente al perrito “Lobito” por unas escaleras, provocándole severas lesiones.

Detienen a sujeto que arrojó a perrito por las escaleras en Naucalpan

El caso se volvió mediático luego de que las imágenes de la agresión circularan en redes sociales, desatando una ola de exigencias de justicia por parte de activistas y vecinos. La presión surtió efecto.

Agentes de investigación cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de Anthony Fran “N”, quien fue localizado y detenido en un operativo conjunto.

"Este sujeto es investigado por el delito de maltrato animal y fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial al interior del Penal de Barrientos", confirmó la Fiscalía mexiquense en un comunicado.

Elementos de la #FiscalíaEdoméx y de la policía municipal de @GobNau detuvieron y cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Anthony Fran “N”, quien presuntamente arrojó al canino “Lobito” en unas escaleras en el municipio de #Naucalpan, hechos altamente difundidos en redes… pic.twitter.com/yjVFbSFk8N — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) February 12, 2026

El agresor pasará sus primeras noches en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla (Barrientos), donde un juez determinará su situación legal en las próximas horas.

