Justin Bieber reclama a tienda de ropa por usar su imagen sin permiso

Hace unas horas Justin Bieber, arremetió contra H&M, una conocida tienda de ropa, por sacar a la veta ropa con la imagen del cantante pop, sin haber recibido una autorización previa.

A través de su cuenta de Instragram, Justin Bieber expresó su molestia con la marca, aclarando que él no había aprobado ninguna colección con H&M, que a palabras del canadiense su mercancía es una basura.

“Yo no aprobé ninguna colección para que se lanzará en H&M (…) Sin mi permiso y aprobación, no lo puedo creer, si fuera no lo compararía”, expresó Justin Bieber a través de su cuenta de Instagram. “El lanzamiento que hizo H&M es una basura, no la compren”, añadió.

H&M niega las acusaciones de Justin Bieber

Hasta ahora H&M, la tienda de ropa online, no ha emitido algún comunicado oficial; sin embargo, algunas agencias de noticias aseguran que un porta voz de la marca declaró que se siguieron todos los procedimientos necesarios el uso de imagen de Justin Bieber.

“Al igual que con todos los demás productos con licencia y asociaciones, H&M siguió los procedimientos de aprobación adecuados”, explicó un portavoz de la marca para una agencia de noticias.

¿Cómo es la famosa merch lanzada por H&M?

H&M ofreció las prendas de ropa con fotos de Justin Bieber o citas de algunas de sus letras como “I miss you more tan life” de la canción Ghost por precios que oscilaban entre los 49.8 a 114 dólares.

De acuerdo con algunos usuarios, la tienda de ropa eliminó la colección de su página web, horas después de la declaración que dio Justin Bieber , por lo que los fanáticos han compartido algunas fotografías de la colección de H&M.

Después de unas horas, tanto el cantante como la marca de ropa han dicho algo más al respecto, se desconoce si Justin Bieber demandará una a la tienda o llegarán a algún acuerdo.

Recordemos que H&M ya ha tenido colaboraciones con artistas para el lanzamiento de sus colecciones, hasta ahora ha contado con la participación de Ariana Grande, Shawn Mendes, Black Pink, entre otros.