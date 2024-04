Kalimba es vinculado a proceso por abuso sexual; “mi inocencia se probará", dice

Un juez de control vinculó a proceso al cantante Kalimba, de 41 años de edad, por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual agravado cometido en contra de una mujer llamada Melissa. El 22 de marzo se dio a conocer la denuncia contra el cantante él, quien asegura confiar en las autoridades para comprobar que es inocente.

El artista compareció este miércoles 17 de abril ante la autoridad judicial en una audiencia en las salas de oralidad del reclusorio Oriente, donde el juzgador encontró los elementos suficientes para determinar dicho fallo.

¿Qué pasó en la audiencia de Kalimba?

De acuerdo con fuentes consultadas por Fuerza Informativa Azteca (FIA), luego de la decisión del juez de control de vincular a proceso a Kalimba por el delito de abuso sexual agravado, al artista se le impuso la medida cautelar de no acercarse, convivir o comunicarse con la víctima.

Además el impartidor de justicia fijó un plazo de seis meses para la conclusión de la investigación complementaria, pero a petición de la defensa de Melissa Galindo, Kalimba podrá permanecer en libertad durante el tiempo que dure el proceso.

#Kalimba fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual agravado con violencia contra Melissa Galindo.



Esto dijo Kalimba tras ser vinculado a proceso

Al finalizar la audiencia, el cantante expresó sentirse “muy tranquilo” y que confía en las autoridades y en la ley, pero aseguró que su inocencia se probará al ser vinculado a proceso por dicho delito. En tanto, se reservó a dar más detalles de la acusación en su contra pues dijo que el juez pidió a ambas partes no dar detalles de este proceso.

“La verdad es que sigo confiando bastante en las autoridades y sigo confiando bastante en la ley. Mi inocencia se probará con el proceso que sigue, ahí es donde estoy. No hay más que decir, porque de hecho el juez nos pidió de una manera bastante directa a ambas partes que no entorpeciéramos el proceso, por lo cual no podemos hablar más (…) el juez me pidió que no hablara mucho más del tema; a ambas partes nos dijo eso”, expresó.

Kalimba comentó estar confiado “en lo que viene"; “Yo creo que ese es el proceso que tiene que pasar, las cosas se están haciendo como se tienen que hacer y con base en eso también se mostrará la inocencia”, añadió el exintegrante de OV7.

Cantante había sido acusado en 2011 por abuso sexual

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que, con base en los datos de prueba presentados, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra Kalimba por su probable participación en el delito abuso sexual agravado, registrado entre 2019 y 2020.

Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas formuló la imputación y solicitó la vinculación a proceso, la cual fue concedida.

La autoridad judicial impuso al individuo la medida cautelar de no acercarse y no comunicarse con la víctima, sujeta a revisión si se incumple. De acuerdo con las indagatorias llevadas a cabo por la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, el imputado posiblemente realizó tocamientos de índole sexual a la mujer.

El cantante ya había sido acusado en 2011 de presunto abuso sexual a una joven en Chetumal, Quintana Roo, pero tras un proceso iniciado en su contra quedó en libertad.