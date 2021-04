Kamala Harris y AMLO tendrán reunión virtual el 7 de mayo

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó este sábado que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tendrá una reunión virtual con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, el próximo 7 de mayo.

En este encuentro, aseguró el canciller, se tratarán temas como la cooperación para hacer frente a la pandemia de Covid-19 y la propuesta del presidente mexicano para extender el programa “Sembrando Vida” a Centroamérica, tal como lo planteó enla Cumbre Climática de hace unos días.

A través de su cuenta de Twitter el canciller informó de este encuentro virtual, que quizá sea el preámbulo para la próxima visita de Harris a México, tal como lo anució.

“En seguimiento a la última conversación de los presidentes López Obrador y Biden, se efectuará un encuentro digital el próximo 7 de mayo con la vicepresidenta Kamala Harris”, escribió en Twitter el secretario de Relaciones Exteriores.

En seguimiento a la última conversación de los Presidentes López Obrador y Biden,se efectuará encuentro digital el próximo 7 de mayo con la Vicepresidenta Kamala Harris. Participarán Marcelo Ebrard y Tatiana Clouthier acompañando al Presidente Andrés Manuel López Obrador. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 24, 2021

Informó que en la reunión virtual participarán Marcelo Ebrard y la secretaria de Economía de México Tatiana Clouthier, quienes acompañarán al presidente López Obrador en este encuentro.

Kamala Harris viajará a México

Cabe recordar que el pasado 14 de abril, la vicepresidenta Kamala Harris informó que planea viajar pronto a México, Guatemala y posiblemente otros países de Centroamérica para hablar sobre cómo “hacer frente a las causas de raíz” que generan la migración irregular hacia territorio de Estados Unidos.

Harris, a quien el presidente Joe Biden encargó la misión de coordinarse con los países de Centroamérica para intentar frenar la llegada masiva de migrantes irregulares a la frontera sur de Estados Unidos, hizo el anuncio durante un encuentro con expertos en la región.

Aseguró que por ahora no tiene planes de visitar la frontera sur estadounidense, pero sí tiene previsto hacer pronto su primer viaje al Triángulo Norte de Centroamérica, que incluirá México y Guatemala.

Sin embargo no aclaró si también visitará los otros dos países que forman el Triángulo Norte, como Honduras y El Salvador, cuyos ciudadanos, junto a los de Guatemala, suponen la mayoría de los migrantes que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos de forma irregular.

Por su parte, el presidente mexicano pidió este jueves a Joe Biden, financiar el programa “Sembrando Vida” en Guatemala, Honduras y El Salvador.

“Ustedes, presidente Biden, podrían financiar el programa Sembrando Vida en Guatemala, Honduras y el Salvador, tomemos en cuenta que con cuatro millones de hectáreas de árboles se absorben 70 millones de toneladas de dióxido de carbono por año”, indicó al participar en la Cumbre Virtual de Líderes sobre el Clima.

López Obrador pidió al gobierno estadounidense complementar el programa otorgando visas a aquellos que se adhieran a él.

“El gobierno de Estados Unidos podría ofrecer, a quienes participen en el programa, que después de sembrar sus tierras por 3 años tengan la posibilidad de obtener una visa de trabajo temporal y después de 3 o 4 años podrían obtener la residencia en EU o doble nacionalidad”, agregó en la Cumbre.

Aseguró que el flujo migratorio debe atenderse con “justicia y bienestar”, no con medidas coercitivas. “Usted Biden es un hombre sensible y sabe (…) que con migrantes, con esos seres excepcionales, se han hecho las grandes naciones, es cosa de ordenar los flujos migratorios y darles cause con humanismo y juicio”.

