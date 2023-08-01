¡Golpe al fentanilo! Narco mexicano es sentenciado a 10 años de prisión en EU, confirma Ken Salazar

Este 1 de agosto, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó que un hombre cabecilla vinculado a un cártel mexicano fue sentenciado en el país vecino a 10 años y 1 mes por tráfico de drogas, específicamente fentanilo, metanfetamina y marihuana, además de lavado dinero en la comunidad de Saint George, Utah.

La sentencia contra Ángel Rubio Quintana, de 42 años, se logró a través de la Operación Sour Cream (crema agria), pues fue posible desarmar sus operaciones en las que involucró a miembros jóvenes de la comunidad, incluido su propio hijo adolescente.

"Con esta acción, el Departamento de Justicia nuevamente mandó un mensaje del compromiso del Gobierno de los Estados Unidos para desarticular a las organizaciones criminales trasnacionales, dejando en claro que quienes buscan envenenar a nuestras comunidades con el flagelo de las drogas enfrentarán el peso de la ley", se puede leer en el comunicado emitido.

#AlMomento | @USAmbMex dio a conocer la #sentencia de 10 años de #prisión a un cabecilla vinculado a un #cártel mexicano.



👉El señalado es Ángel Rubio-Quintana, de 42 años, quien admitió haber distribuido grandes cantidades de #fentanilo, #metanfetamina y #marihuana en ese país. pic.twitter.com/4GsQdZmlA4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 1, 2023

Se detalló que Ángel Rubio Quintana estaba involucrado en el tráfico ilegal de metanfetamina, la cual transportaba en grandes botes de crema agria, además, estuvo vinculado con el tráfico ilegal de miles de píldoras de fentanilo.

Finalmente, se dejó en claro que se continuará haciendo un frente común con México para proteger a las naciones de las drogas sintéticas y sus precursores. "La visita a México de la delegación encabezada por la asesora de Seguridad Nacional, Liz Sherwood-Randall, la cuarta que ella realiza, reafirma este compromiso compartido para proteger la salud de nuestros pueblos y trabajar juntos en nuestra seguridad".

¿Qué compromisos acordaron México, Estados Unidos y Canadá?

Tras la segunda reunión trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá para impulsar acciones para combatir el tráfico de drogas sintéticas, se acordaron los siguientes puntos:



Intensificando y ampliando la persecución a narcotraficantes y el desmantelamiento de las redes criminales;

Enfocándose en el suministro de precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo ilícito e invitando a las empresas químicas y de transporte privadas a tomar medidas para evitar el desvío;

ilícito e invitando a las empresas químicas y de transporte privadas a tomar medidas para evitar el desvío; Previniendo el tráfico de drogas a través de nuestras fronteras;

Promoviendo los servicios de salud pública para reducir el daño y la demanda, educar a las personas sobre los riesgos del abuso de sustancias, así como brindar tratamiento a aquellos que lo buscan.

En ese sentido, Estados Unidos reiteró el compromiso compartido para proteger la salud de los pueblos y trabajar juntos en la seguridad.