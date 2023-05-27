El opositor a las elecciones presidenciales de Turquía, Kemal Kilicdaroglu, prometió repatriar a los refugiados sirios si gana la segunda vuelta contra el actual presidente del país, Tayyip Erdogan.

Muchos en el país apoyarían la medida, pero la mayoría duda que vaya tan lejos como para aliviar "la carga" de la economía.

Alrededor de 3.4 millones de refugiados sirios han estado viviendo en Turquía desde que huyeron de la guerra civil en su tierra natal en 2012, pero los problemas económicos de Turquía han agravado una creciente ola de hostilidad que ha llevado a las elecciones presidenciales.

Los turcos se dirigirán a las urnas para una segunda vuelta el 28 de mayo, donde Kilicdaroglu desafiará el gobierno de dos décadas de Erdogan.

Kilicdaroglu también dice que erradicará la pobreza y sus promesas cuelgan de forma destacada de los postes de luz y los pasos subterráneos en los carteles de campaña que todavía están esparcidos por las ciudades turcas un día antes de la votación.

Kemal Kilicdaroglu / Candidato a presidencia de Turquía:

“Erdogan, no protegiste las fronteras del país, no protegiste tu honor. Has traído deliberadamente a más de 10 millones de refugiados aquí".

El candidato que representa una coalición de seis partidos, añadió: "Y si eso no fuera suficiente, vendiste la ciudadanía de la República de Turquía para obtener votos de extranjeros. Hiciste refugiados a nuestros propios ciudadanos. Estoy declarando desde aquí que enviaré a todos los refugiados sirios a sus hogares tan pronto como llegue al poder, punto."

Turkey election 2023: Here is a look at what's at stake in the presidential runoff on Sunday https://t.co/UCCde4G4NS pic.twitter.com/novBszR9ed — Reuters (@Reuters) May 27, 2023

En Turquía, Erdogan y Kilicdaroglu prometen endurecer medidas contra refugiados sirios

Y aunque Erdogan ha sido más acogedor con los sirios y otros inmigrantes en Turquía, que tiene la población de refugiados más grande del mundo de cinco millones, también ha tomado medidas para acelerar el regreso de los refugiados a Siria.

Si bien Erdogan tiene una buena oportunidad de ganar la segunda vuelta después de no lograr una victoria absoluta en la primera ronda hace dos semanas, Kilicdaroglu ha adoptado la retórica antiinmigrante para tratar de cambiar la carrera.

Dado que su destino es un problema político cada vez mayor, muchos sirios aún pueden sentirse incómodos incluso si Erdogan vence a Kilicdaroglu el domingo, señalando los planes de su administración para nuevos proyectos de vivienda al otro lado de la frontera para acelerar su eventual repatriación.