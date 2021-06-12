Kim Jong-un afirma que K-Pop es un “cáncer vicioso” para jóvenes

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, aseguró que el K-Pop o música surcoreana, es un “cáncer vicioso” que tiene una enorme influencia entre los jóvenes norcoreanos, tanto en su forma de vestir como de comportarse.

Según medios internacionales, el mandatario norcoreano consideró que este género musical “corrompe los atuendos, peinados, discursos y comportamientos” de los jóvenes, por lo que de no controlarse, provocaría que su nación “se derrumbe como un muro húmedo”.

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En diciembre del año pasado, la capital norcoreana, Pionyang, estableció una ley especial que busca luchar contra la presunta influencia de películas, música y libros del exterior, además castiga a cualquier persona que consuma o distribuya esos contenidos.

La legislación contempla penas de entre cinco y 15 años por la posesión de esta “propaganda extranjera” o “cáncer vicioso”, como el líder norcoreano ve al K-Pop. Además, las personas involucradas en la distribución de estos materiales pueden ser sentenciadas a cadena perpetua o pena de muerte.

Jung Gwang-il, un hombre que salió de Corea del Norte y dirige una red que contrabandea K-Pop a esa nación, dijo a medios internacionales que Kim Jong-un “debe reafirmar su control ideológico sobre los jóvenes” para no perder los cimientos de su gobierno en un futuro.

Líder norcoreano condena a jóvenes por escuchar K-Pop

La reciente declaración del líder norcoreano, sobre el K-Pop que considera como un “cáncer vicioso”, no es la primera muestra de su oposición a este género musical.

En mayo de este año, tres jóvenes norcoreanos fueron condenados por “comportamiento antisocialista” y sus familias quedaron expulsadas de Kujang, en la provincia de Pyongan del Norte.

“Los tres estudiantes de 14 años supuestamente se habían cortado el pelo como los adolescentes surcoreanos y cantaban K-Pop. Después de un examen preliminar, las autoridades enviaron a los adolescentes a un campo de trabajo para su reeducación”, dijo una fuente anónima a medios internacionales.

Después de la detención de los estudiantes, el Ministerio de Seguridad del Estado y el Ministerio de Seguridad Social intensificó las inspecciones en las viviendas de los residentes locales, en las cuales registraron dispositivos electrónicos, antiguos y nuevos para comprobar que no se consumía esta música.

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