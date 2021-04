Kim Kardashian es oficialmente multimillonaria

Kim Kardashian es oficialmente una multimillonaria. La revista Forbes la incluyó en su listado de multimillonarios este martes, lo que significa que superó la marca de los mil millones de dólares netos en su fortuna.

La publicación señaló que su fortuna pasó de 780 millones de dólares en octubre a los mil millones, en marzo pasado, esto debido a las ventas de sus marcas KKW Beauty y Skims, además de las ganancias obtenidas por su programa ‘Keeping Up with the Kardashians', además de ganancias por patrocinios.

Kim Kardashian lanzó la marca de cosméticos KKW Beauty en 2017, luego de ver el éxito que su media hermana, Kylie Jenner, obtuvo con su marca de maquillaje, Kylie Cosmetics.

En aquel entonces, Kardashian señaló que era la primera vez que incursionaba en el mundo de las licitaciones e inversiones.

De acuerdo con la publicación, la socialité ganó 200 millones de dólares con la venta del 20 por ciento de las acciones de KKW Beauty a Coty, lo que valuó su compañía en mil millones de dólares.

KIM TAMBIÉN VENDE FAJAS

Kim Kardashian no sólo incursionó al mundo de los cosméticos, pues en 2019 lanzó la marca Skims, firma de fajas que incrementó sus ventas durante la pandemia.

Esta línea de fajas ofrece todo tipo de diseños para sus consumidoras, en todas las tallas y para todos los tipos de cuerpos, desde diseños cómodos que se volvieron de los más pedidos durante el encierro por pandemia, hasta otros más provocativos que pueden ser considerados como piezas de lencería.

Sobre su primera portada en la revista Forbes, una de las más influyentes en el mundo de los negocios, Kardashian sólo dijo: “nada mal para una chica sin talento”.

Kim Kardashian no es la única del clan Kardashian-Jenner en ser incluida en el listado de multimillonarios de Forbes, pues la menor, Kylie, ingresó al selecto grupo en 2019, convirtiéndose en la más joven de la lista a sus 21 años de edad.

En esta nueva actualización, Kylie no figuró, pues se estima que su fortuna vale 900 millones de dólares, obtenidos en gran medida gracias a su marca Kylie Cosmetics.

