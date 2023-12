¡50 años de historia! Así fue el último concierto de Kiss; ahora serán una banda virtual

¿Es un hasta luego? El pasado 2 de diciembre de 2023, la icónica banda estadounidense de rock, Kiss, se despidió para siempre de los escenarios; sin embargo, anunció que se trata solo de una despedida física porque continuarán con su show de manera virtual, ¿cómo?

La agrupación fundada por cuatro jóvenes neoyorquinos en 1973 dijo adiós a 50 años de historia en las inmediaciones del Madison Square Garden, de la ciudad que los vio crecer, ¿lo mejor? La emblemática despedida se llevó a cabo a unas 10 cuadras al norte del desván, donde un día soñaron con convertirse en la banda más grande del mundo.

🚨 #AlertaADN



La mítica banda @kiss ofrece último show en el #MadisonSquareGarden de #NuevaYork; se despiden de los escenarios tras 50 años de trayectoria pic.twitter.com/twygxfx2kC — adn40 (@adn40) December 3, 2023

Hoy, la agrupación más emblemática del mundo del rock, conformada por Paul Stanley y Gene Simmons, así como Eric Singer y Tommy Thayer, no solo notificó su partida, sino también redefinió las expectativas para la experiencia de conciertos en vivo, al detallar que sus presentaciones sí continuaran, pero ahora de manera virtual.

¿Cómo funcionarán los avatares de Kiss?

¡El espectáculo debe continuar! Al terminar su “End of The Road Tour”, y fue tras tocar ‘Rock and Roll All Nite’, la pantalla del gran show de Kiss proyectó la frase “A new era begins”, para después deleitar a los fanáticos con la presentación de la tecnología con lo que la emblemática banda de rock se presentará de ahora en adelante.

Se trata de unos avatares digitales, muy realistas, que fueron creados por Industrial Light & Magic, financiado y producido por Pophouse Entertaiment. Estos nuevos personajes cerraron el show, pero también dieron paso a una nueva era tecnológica.

Para no dejarnos con las ganas y mostrar que dentro de la tecnología también hay un poco de realidad, Kiss compartió cómo fueron generados sus avatares.

Según el video que mostró la banda, cada uno de los integrantes fueron escanearon junto con sus típicos movimientos, así cuál película animada, los digitalizaron para dejarlos prácticamente iguales, pero con un plus muy especial: efectos especiales.