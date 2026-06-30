El machismo de la 4T sale a la luz: protegen a exfuncionarios y políticos señalados por violencia
Crece la crítica a la 4T por un discurso donde apoya a las mujeres, pero políticos y exfuncionarios ligados a Morena enfrentan acusaciones de violencia de género.
Crece la crítica a la 4T por su discurso a favor de las mujeres, tras casos que involucran a políticos y exfuncionarios. El tema se reavivó luego de la difusión de un video de un exfuncionario ligado a Pemex, donde aparece agrediendo a su pareja.