Exoneran al hijo de AMLO por el Tren Interoceánico: Ernestina Godoy cierra el caso pero Gobierno admite fallas en las vías

La tragedia del Tren Interoceánico no puede olvidarse tan rápido. Pudieron dar carpetazo al descarrilamiento ocurrido en Oaxaca, que dejó un saldo de 13 personas muertas y cerca de 100 lesionadas.

Pero hoy finalmente admiten que se está trabajando en el trazado y el derecho de vía; entonces ¿fue el exceso de velocidad, como dicen, o el problema estuvo desde el principio en la construcción?

FGR descartó corrupción en la construcción del Tren Interoceánico

Desde un principio se señalaron presuntas responsabilidades de Bobby López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como de sus socios, por supuestos actos de corrupción y tráfico de influencias.

Sin embargo, el 8 de abril de 2026, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, dio por cerrado el caso y liberó de cualquier responsabilidad a los señalados.

La fiscal sostuvo que la tragedia fue consecuencia del exceso de velocidad y responsabilizó al personal encargado de la operación del tren; sí, prácticamente le limpiaron las “culpas” a los altos mandos.

La funcionaria explicó que, al existir acuerdos reparatorios con las víctimas y familiares de las personas fallecidas, la causa quedó legalmente extinguida.

Dos de los detenidos fueron liberados tras recibir el perdón de las víctimas y, aunque existía una persona prófuga, ya no hay delito que perseguir.

Gobierno anuncia cambios en el trazado del Tren Interoceánico

No obstante, este lunes el tema volvió a surgir durante la conferencia en Palacio Nacional, confirmado que el servicio volverá a funcionar para los pasajeros hasta 2027, pero ¿no que la tragedia fue por exceso de velocidad?

Las autoridades informaron que continúan los trabajos para corregir el trazado del Tren Interoceánico y mejorar el derecho de vía, por lo que el servicio tardará todavía en restablecerse.

Entre estas acciones destaca la construcción de una nueva vía en Salina Cruz, diseñada específicamente para sortear un tramo de curvas cerradas y optimizar el trayecto.

El Tren Interoceánico tiene previsto reanudar el servicio de pasajeros a inicios del próximo año, después del descarrilamiento registrado el 28 de diciembre de 2025 en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.

¿Fue exceso de velocidad o el problema estaba en el trazado?

El anuncio de la construcción de una nueva vía para evitar las curvas pronunciadas reavivó los cuestionamientos sobre lo que realmente pasó ese día.

Mientras la Fiscalía General de la República concluyó que el descarrilamiento fue provocado por error humano, el que sea necesario modificar el trazado del ferrocarril abre muchas interrogantes.