Los impresentables de Morena: el oscuro pasado de aspirantes rumbo a las elecciones 2027
Morena inicia registros rumbo a las elecciones 2027, pero aspirantes de distintos cargos brillan por su oscuro pasado o acusaciones.
Políticos de Morena iniciaron ya los registros rumbo a las elecciones de 2027, un periodo electoral donde se renovarán 17 gubernaturas del país. Pero en medio de este proceso, varios aspirantes morenistas han sido señalados como “impresentables” por nexos con criminales y actos de corrupción, entre ellos Abelina López.
A pesar de esta pasarela de candidatos, analistas advierten tensión política, debate interno y una posible propaganda electoral anticipada.