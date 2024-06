Integrante de La Arrolladora Banda El Limón sufre accidente automovilístico

Ir al volante o como tripulante de un automóvil a veces podría convertirse en una tragedia, donde el carro podría verse involucrado en algún choque ocasionado por la persona que conduce o por alguien más, dejando a veces daños colaterales como personas lesionadas y sin vida.

Salvador Arzate, integrante del grupo musical La Arrolladora Banda el Limón, compartió en sus redes sociales que cuando se encontraba en una carretera en Jalisco, el automóvil en el que viajaba se vio involucrado en un choque en el que al parecer estuvo involucrado el operador de un tráiler.

¿Cómo fue el choque donde estuvo Salvador Arzate?



Según su propio testimonio en el que pidió a los traileros que cuando no se encuentren en óptimas condiciones para circular sobre las carreteras, mejor no lo hagan, o si la unidad que operan no cuenta con los elementos necesarios para viajar, no las usen, como podría ser al no tener frenos.

El artista comentó que gracias a Dios se encuentra bien. Aunque no dio más detalles de cómo fue la manera en la que el automóvil en el que iba terminó impactado por la parte trasera.





“Familia, bendito Dios estamos bien. Estábamos esperando la banda aquí en la salida de Guadalajara ya para ir para Guanajuato y solamente queda el susto, pero bueno. Bendito sea Dios, estamos bien.

“A los traileros, si andan recios o si andan mal, por favor no manejen, de verdad, esto es lo que se causa. Si se quedan sin frenos, la neta, bendito sea Dios, nada más quedó en esto. De verdad familia, los traileros no manejen así.





“El carro estaba esperando la banda y valió m****, pero pues, bueno. Allá está mi compa Chuy, estamos bien. De verdad familia, bendiciones para todos, pero no manejen así familia. Bendiciones, estamos bien familia”, contó en un video en su cuenta de Instagram.

Por el momento se desconoce el punto exacto en donde se suscitó el percance, así como si habría otra persona presuntamente implicada en el choque y que haya sido detenida por las autoridades.