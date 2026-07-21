Cómo la motocicleta se ha convertido en la aliada de libertad, empleo y seguridad para las mujeres
Cada vez más mujeres eligen la motocicleta como medio de transporte y fuente de empleo, encontrando libertad, ahorro y mayor seguridad en el camino.
Muchas mujeres han encontraron en la motocicleta una aliada como medio seguro y que las mantiene alejadas del acoso del transporte público y la posibilidad de crear redes.
Se calcula que en México entre el 15 y el 24% de las conductoras de moto son mujeres. Se ha vuelto una opción más rápida, más cómoda y también más segura.
Las mujeres han encontrado en la moto un vehículo para lograr sus metas, ya sea de trabajo o de convivencia. Rompiendo estigmas de que sea un medio de transporte masculino.