Cómo la motocicleta se ha convertido en la aliada de libertad, empleo y seguridad para las mujeres

Muchas mujeres han encontraron en la motocicleta una aliada como medio seguro y que las mantiene alejadas del acoso del transporte público y la posibilidad de crear redes.

Se calcula que en México entre el 15 y el 24% de las conductoras de moto son mujeres. Se ha vuelto una opción más rápida, más cómoda y también más segura.

Las mujeres han encontrado en la moto un vehículo para lograr sus metas, ya sea de trabajo o de convivencia. Rompiendo estigmas de que sea un medio de transporte masculino.