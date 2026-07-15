Desfalco en el ISSSTE: Procesan a exdirectivos por desaparecer 11 millones de pesos con empresa fantasma | VIDEO

Cuatro exfuncionarios del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE y la representante de una empresa fantasma fueron vinculados a proceso por el desfalco de más de 11 millones de pesos, recursos que estaban destinados a material de curación de alta especialidad y electromiografías.

Claves del fraude

Empresa “fantasma": El dinero se esfumó hace ocho años tras la firma de tres contratos con una proveedora boletinada en la lista negra del SAT, facturaba pero no existía. La auditoría confirmó que nunca hubo evidencia de que los insumos o servicios fueran entregados.



El dinero se esfumó hace ocho años tras la firma de tres contratos con una proveedora boletinada en la lista negra del SAT, facturaba pero no existía. La auditoría confirmó que nunca hubo evidencia de que los insumos o servicios fueran entregados. Golpe al presupuesto: El monto desviado equivale al 20% de los recursos de ese año destinados a dicho centro médico, lo que provocó recortes severos



El monto desviado equivale al de ese año destinados a dicho centro médico, lo que provocó Impacto en los pacientes: Debido al desfalco, el mantenimiento del hospital cayó al 40% y decenas de derechabientes tuvieron que ser canalizados a otras clínicas, como el Hospital Zaragoza, ante la falta de equipo y medicinas.

Proceso legal llegó tarde

Aunque las autoridades tardaron ocho años en avanzar con el caso, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno confirmó que los exdirectivos, subdirectores y coordinadores involucrados finalmente enfrentarán un proceso penal por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.