Excremento de animales y productos de salud caducados: El “lado B” del Hospital Xoco

Es el hospital que recibe los traumas más complejos de la Ciudad de México. El que no puede cerrar, el que no puede fallar, el que no puede esperar” Así hablaba Alejandro Svarch, director del IMSS Bienestar, hace tan solo un mes cuando se inauguraba la nueva unidad de urgencias del Hospital Xoco, señalada como de “primera generación”, pero olvidó mencionar que en el mismo nosocomio hay espacios con filtraciones de agua, productos de salud caducados y hasta excremento de animales.

Medicamentos con 3 años de desabasto: El golpe a la atención pulmonar en el hospital Xoco

Cajas con bolsas de solución para diálisis peritoneal olvidadas, al menos, desde junio de 2024 y caducadas en junio de este año donde el principal afectado es el paciente, pues este hospital recibe a quienes lo necesitan desdes distintos estados.

Torres de insumos a la intemperie en zonas donde hay filtraciones de agua, mientras el personal del hospital sigue esperando la llegada de algunos medicamentos. “Tenemos un medicamento para disminuir la inflamación a nivel pulmonar que tenemos más de tres años que no lo tenemos, que es la Budesonida, al igual que el Ventolín, el bromuro de ipratropio y la combinación de estos dos”, menciona una mujer que integra al personal de salud.

Millonaria inversión en insumos básicos: ¿Dónde quedó el presupuesto de 2024?

Como si esto fuera poco, ahora los pacientes ya no utilizan cómodos, ahora deben utilizar maceradores de cartón mismos que tuvieron un costo de hasta ocho millones de pesos dentro de este tipo de insumos, esto en 2024.

Y no es todo, pues el banco de sangre está fuera de servicio con techos en malas condiciones y equipo nuevo que sigue empaquetado por las filtraciones de agua. Espacio donde al remover los plafones de ahí salió excremento de animal, así como lo lee.

Plafones mal puestos que serían albergue para animales y poniendo en riesgo la salud que los pacientes buscan encontrar en el Hospital Xoco. El personal que denuncia este tipo de situaciones resulta acosado o siendo parte de una rotación, todo por exigir lo que es un derecho: trabajo y servicios dignos dentro de un hospital.

