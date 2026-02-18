Estas son las tres fotos con las que la DEA intenta localizar a “El Mencho”

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) mantiene un foco prioritario sobre el rostro de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, mejor conocido como "El Mencho". Con el objetivo de facilitar su identificación y captura, las autoridades estadounidenses han difundido de manera estratégica tres fotografías que muestran distintas etapas y rasgos del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Cabe recordar que, actualmente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca directamente al arresto o condena de este fugitivo.

"El Mencho" en fotos: El rostro del fugitivo más buscado

Las tres imágenes difundidas por la DEA buscan que la ciudadanía pueda reconocer a Oseguera Cervantes bajo distintas apariencias:



Primera foto: En blanco y negro, muestra a un "Mencho" extremadamente serio, con entradas en el cabello más marcadas y los párpados caídos.

Segunda foto (central): Es la imagen más utilizada en fichas de búsqueda; en ella, el sujeto aparece con un bigote marcado y mirando fijamente a la cámara, posiblemente en el momento más joven que se tiene registro.

Tercera foto: Presenta al líder criminal con una camisa roja y facciones que sugieren el paso del tiempo, siendo una referencia clave para su posible apariencia actual. También con el color de la piel un poco más clara

Además de estas imágenes, la ficha técnica de localización describe a Nemesio Oseguera como un hombre de raza blanca, ojos color café, cabello negro, una estatura aproximada de 1.70 metros (5' 7") y un peso de cerca de 68 kilogramos (150 libras).

La DEA tiene 3 fotos CLAVE para capturar a “El Mencho”, líder del CJNG

¿Quién es Nemesio Rubén Oseguera Cervantes?

"El Mencho" es el cofundador y actual líder del CJNG, organización que surgió alrededor del año 2011 de los remanentes del Cartel del Milenio. Bajo su mando, este grupo criminal ha logrado independizarse de estructuras financieras como "Los Cuinis" y ha expandido sus operaciones a más de 40 países.

Desde 2017, Oseguera ha enfrentado múltiples acusaciones en Estados Unidos. La acusación más reciente, de abril de 2022, le imputa cargos por:



Liderar una empresa criminal continua.

Conspiración para fabricar y distribuir metanfetamina, cocaína y fentanilo para su importación a EE. UU..

Uso de armas de fuego relacionadas con el tráfico de drogas.

México, ¿un refugio para narcos? CJNG y “El Mencho” se ha expandido por casi todo el país

El imperio criminal del CJNG: Fentanilo y más allá

Para el gobierno estadounidense, el CJNG representa una de las amenazas más significativas para la salud y la seguridad nacional. La organización genera miles de millones de dólares en ganancias a través de laboratorios clandestinos en México y redes de distribución que operan en casi los 50 estados de la Unión Americana.

Además del tráfico de drogas sintéticas, el cartel ha diversificado sus actividades ilícitas para proteger sus activos, incursionando en:



Robo de combustible (huachicol).

Extorsión y tráfico de personas.

Fraudes inmobiliarios y de tiempos compartidos para el lavado de dinero.

Otras fotos de “El Mencho” extraoficiales que han trascendido para intentar lograr su captura |Redes

Cómo denunciar: Canales oficiales de la DEA

La DEA ha habilitado canales directos y confidenciales para recibir cualquier pista que ayude a dar con el paradero de "El Mencho". Se garantiza el anonimato para quienes utilicen los siguientes medios:



Teléfono / WhatsApp / Signal: +1-213-237-9990

+1-213-237-9990 Correo electrónico: MENCHOTIPS@dea.gov

A la par de esta búsqueda, las autoridades también ofrecen recompensas de hasta 5 millones de dólares por otros líderes de la organización, como Audias Flores-Silva y Juan Carlos Valencia González.

