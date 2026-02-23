Heredera de una familia criminal y clave para el poder del CJNG, la historia de Rosalinda González Valencia, esposa de “El Mencho”

La historia de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” no sería igual sin una persona clave para su vida: Rosalinda González Valencia, su esposa y pieza clave para construir el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). ¿Quién es y por qué fue tan importante para el líder del narcotráfico?

Rosalinda, nacida en 1963, fue la heredera de una familia criminal que ayudó a impulsar a Oseguera Cervantes, con quien se casó en la década de los noventas. "El Mencho" fue detenido este 22 de febrero de 2026 durante un operativo realizado en Jalisco y murió al ser trasladado, debido a las heridas que sufrió en el enfrentamiento.

Los inicios criminales de Rosalinda González, esposa de “El Mencho”

La numerosa familia de González Valencia es originaria de la región de Aguililla, en Michoacán. Su tío Armando Valencia fue el fundador del Cártel del Milenio, que se dedicaba al tráfico de marihuana, cocaína y drogas sintéticas.

Rosalinda inició su carrera criminal en esta organización. Junto a sus más de 10 hermanos, "La Jefa" producía drogas sintéticas y crecieron la empresa familiar. Después, su hermano Abigael lideró la organización de “Los Cuinis”, que se dedicó al narcotráfico y al lavado de dinero.

El matrimonio de Rosalinda y “El Mencho”

“El Mencho” nació en el mismo municipio michoacano que González Valencia, pero su relación inició décadas después. Tras ser detenido en varias ocasiones en Estados Unidos y de su breve carrera como policía local en Jalisco, Nemesio Oseguera ingresó a las filas del Cártel de Milenio.

Cuando el cártel se dividió en dos fracciones, “El Mencho” encabezó una de ellas y logró obtener el control del estado de Jalisco, con apoyo de su familia política. “Los Cuinis” se convirtieron en el brazo financiero y empresarial de la organización, que inició como “Los Matazetas” y se convirtió en el Cártel Jalisco Nueva Generación.

La esposa de "El Mencho" es la mayor de siete hermanas. Todas fueron identificadas por las autoridades como responsables encubiertas de negocios del CJNG. Las hermanas de "La Jefa" son: Noemí, Berenice, Marisa, Erika, María Elena, Abigail y Estela, quienes tomaron un relevante papel en la administración de los negocios ilícitos del grupo criminal, especialmente a partir de la detención de sus hermanos Ulises, Elvis, José y Abigael.

Rosalinda y Nemesio Rubén tuvieron tres hijos: Rubén "El Menchito", Jessica Johanna y Laisha Michelle. Los tres siguieron los pasos de sus padres con importantes roles en el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las detenciones y libertad de la esposa de "El Mencho"

Rosalinda González Valencia fue capturada por primera vez durante 2018, en Zapopan, Jalisco. En ese momento se le acusó de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, pagó una fianza de 1.5 millones de pesos y obtuvo su libertad condicional.

En 2021 fue detenida por segunda ocasión, por no cumplir con las medidas que se le impusieron para seguir su proceso en libertad. "La Jefa" estuvo presa en un penal de Morelos, tras ser acusada de operar los recursos financieros ilegales del CJNG, incluidas más de 60 empresas sancionadas por la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros.

En 2023 a la esposa de "El Mencho" se le dictó una condena de cinco años de prisión. Sin embargo, González salió del Centro femenil de Reinserción Social 16 en Morelos, en febrero de 2025. Una jueza federal le otorgó la libertad al argumentar que había cumplido más de la mitad de su condena y que había mantenido una "buena conducta" en la cárcel.

