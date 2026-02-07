Guías turísticos cortan sus chalecos guindas tras la detención del alcalde Diego “N” en Tequila

La tensión se apoderó de Tequila apenas un día después de la detención de su alcalde. En pleno Centro del municipio, guías turísticos cortaron sus chalecos color guinda como señal de protesta tras el arresto de Diego “N”, acusado del delito de extorsión.

Cortan sus chalecos guindas en Tequila

En diversos videos que circulan en redes sociales se observa a los trabajadores reunidos alrededor del quiosco de la plaza principal, donde, en grupo, rompieron las prendas que, aseguran, les fueron impuestas.

El acto, realizado a la vista de visitantes y habitantes, fue una manifestación de inconformidad por las presuntas irregularidades y los altos costos que, según señalan, tenían que pagar.

GUÍAS TURÍSTICOS DE TEQUILA JALISCO ROMPEN SUS CHALECOS EN MODO DE PROTESTA CONTRA EL ALCALDE.

Los trabajadores denuncian lo que consideran un "secuestro administrativo" señalan que los chalecos no fueron consensuados y costaron 800 pesos. pic.twitter.com/H0Qmchd9uz — LA RUEDA DIGITAL NOTICIAS (@RuedaDigital) February 6, 2026

Diego “N”, alcalde de Tequila, Jalisco, fue detenido el jueves 5 de febrero por policías federales, tras diversas denuncias interpuestas en su contra a nivel federal, entre ellas por delitos relacionados con extorsión.

La protesta de los guías turísticos se da en medio del impacto político y social que ha generado su captura en el municipio.

¿De qué acusan a Diego “N”, alcalde de Tequila?

El alcalde de Tequila, Diego “N” es investigado por presuntamente manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en la entidad. Además, de supuestamente estar relacionado con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Los reportes de seguridad señalan que supuestamente lidera una red de corrupción gestada dentro del ayuntamiento, en la cual servidores públicos extorsionan a empresarios y comerciantes del municipio, además de desviar recursos del erario.

#LoÚltimo | Alcalde de Tequila es ingresado al penal del Altiplano



El alcalde en #Jalisco es señalado por supuestamente liderar una red de corrupción, en la que servidores al parecer extorsionan a empresarios.https://t.co/gsCuQiDoFr pic.twitter.com/uKSVtmaNqC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 6, 2026

Anteriormente el presidente municipal de Tequila ya se había visto envuelto en escándalos por usar un museo como oficinas, por presunta extorsión y por quedarse sin dinero para pagar aguinaldos.

El año pasado, el Museo Nacional del Tequila fue ocupado como oficinas del ayuntamiento, sin haber seguido el procedimiento adecuado ni consultado con dependencias del estado ni federales. Incluso había obras ilegales para montar oficinas y hasta la residencia del alcalde.