La Doctísima Opinión: Último informe de AMLO en el Zócalo y marcha contra la Reforma Judicial en El Ángel de la Independencia

Dicen que si la realidad no se adapta al discurso, peor para la realidad, ¿a quién no le gustaría vivir en el país de los informes presidenciales? Para que usted no sea de los que habita en un espejismo, escuche La Doctísima Opinión de nuestros atinados expertos.

Ayer fue el último informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el Zócalo , asistió Claudia Sheinbaum, Clara Brugada, Martí Batres, Alfonso Durazo, Rubén Rocha, Zoé Robledo, Layda Sansores, Luisa María Alcalde, Rosa Icela Rodríguez, entre otros. En este aseguró que teníamos un mejor sistema de salud que Dinamarca.

Este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca; es mejor que en Dinamarca.

Poco después hizo una encuesta a mano alzada respecto a la Reforma al Poder Judicial y envió un mensaje a Estados Unidos, por su “intervencionismo” al respecto.

Que levanten la mano los que consideren que es mejor que los elija el pueblo, a jueces y magistrados para que lo internalicen nuestros vecinos. Y que no olviden que la democracia en América, en Estados Unidos, comenzó eligiendo a los jueces.

Durante el evento mencionó los hallazgos que tuvo durante su gobierno y mencionó que Claudia Sheinbaum acabaría con los proyectos que han quedado inconclusos, además de echarle muchas flores a la presidenta electa.

Estudiantes de Derecho protestaron contra la Reforma Judicial

Un poco más temprano, el mismo domingo, se manifestaron estudiantes y trabajadores del Poder Judicial en contra de la Reforma. Asistieron algunos personajes políticos, que no son precisamente estudiantes, entre ellos: Xóchitl Gálvez, Margarita Zavala, Lorenzo Córdova y Javier Lozano.

“Requerimos una reforma integral al sistema de justicia, no la que se ha planteado, no la que nos debilita, no por ser jóvenes no tenemos un criterio propio, somos tan autónomos como las instituciones que se ha propuesto demoler este gobierno”, dijeron los estudiantes.

Por otro lado, dos jueces federales, de Morelos y de Chiapas, suspendieron el proceso de discusión de la Reforma Judicial en el Congreso de la Unión. La suspensión causó reacciones, primero con Rubén Moreira, coordinador de diputados del PRI, quien hizo que la bancada se retirara por esta suspensión, justo cuando se se realizó la promoción del dictamen en San Lázaro, mientras que Ricardo Monreal, coordinador de diputados morenistas, primero anunció con juicio político y demanda penal a los jueces que suspendieron el proceso; sin embargo hoy dijo que pasará estas denuncias, que acudirá a una actitud de respeto y prudencia.