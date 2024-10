La Dóctísima Opinión: Sheinbaum fue notificada para bajar la Reforma Judicial

Dicen que la peor tiranía es la que se esconde a la sombra de la Ley y bajo el calor de la justicia. ¿La nueva Reforma Judicial de Morena nos dejará en el desamparo ante cualquier abuso de autoridad? Para que usted sí cuente con la protección de la Ley, escuche La Doctísima Opinión de nuestros atinados expertos.

En la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que ya fue notificada para bajar la Reforma Judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF); sin embargo platicó que el documento tenía un código QR, él cuál nunca funcionó y pidió apoyo con un notario para certificar esa falla.

“El QR no lleva a ningún lado, ¿ si se entiende? O sea, tanto que han estado diciendo con la notificación, la notificación viene con QR. Entonces la consejera jurídica dice : pues a ver qué dice el QR, lo ubica con un teléfono y no lleva a ningún lado, o sea que no hay ninguna notificación.”, señaló Sheinbaum.

¿Es importante que el tema del QR?

Por otro lado, en la contramañanera, el magistrado Juan José Olvera habló sobre este tema del QR. señaló que lo esencial no es si funciona o no, sino que ya fue notificada.

“Aquí el tema trascendente es, ¿está enterada o no? Está enterada, ella misma lo ha hecho público. La cuestión de que si puede ver a través del QR o no, es una cuestión operativa.”,indicó el magistrado.

Tribunal Electoral da luz verde a elección de jueces y magistrados en 2025

El Tribunal Electoral dio luz verde al Instituto Nacional Electoral (INE) para la organización de la elección de jueces, magistrados y ministros en junio de 2025. Sostiene que es inconstitucional que el INE detenga los trabajos para organizar elecciones que son mandato de la carta magna.

“Es constitucionalmente inviable que el INE suspenda actos relacionados al desarrollo de los procedimientos electorales de su competencia y en especial el extraordinario de las personas juzgadoras.”, apuntó Felipe de la Mata, magistrado TEPJF.

El coordinador de senadores de Morena, Adán Augusto López habló sobre la reforma que proponen para darle un superpoder al Congreso para que el Poder Judicial no pueda otorgar amparos sobre reformas constitucionales.

La presidenta habló sobre esta iniciativa. comentó que se busca blindar la Reforma Judicial y señaló que ya retiraron la parte que ha causado preocupación.