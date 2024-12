La Doctísima Opinión | Las bodas que le costaron la reputación a la 4T

Dicen que el que quiere conseguir todo, debe renunciar a todo. ¿Fue boda o evento diplomático lo que generó un escándalo en el Gobierno Federal? Para que usted no termine perdiendo todo por amor, escuche La Doctísima Opinión de nuestros atinados expertos: Carolina Rocha, Vicente Gálvez y Jaime Guerrero.

Las cosas que hace uno por amor. No cabe duda de hasta donde es uno de capaz de llegar. Este es el caso de Martín Borrego, ex secretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien se casó con su novio rumano y utilizo el Museo Nacional de Arte (Munal) para celebrar su boda.

Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó en la mañanera que desde que inició su gobierno envió un comunicado a todos los funcionarios diciendo que no abusaran del presupuesto porque no es de ellos, es de la gente; y sobre todo que recordaran que uno predica con el ejemplo. Sin embargo, parece que muchos funcionarios no leyeron esta carta.

Esta no es la primera vez que servidores públicos de Morena utilizan espacios públicos o derrochan dinero en celebraciones personales, lo que les ha costado su puesto en algunas ocasiones.