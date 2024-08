La Doctísima Opinión: ¿Qué está pasando en el PRI con la reelección de ‘Alito’?

Dicen que en política lo que desgasta no es el poder, lo que desgasta es no tenerlo, será por eso que Alejandro ‘Alito’ Moreno no quiere que se le acabe nunca el hueso tricolor, para que también se perpetúe en el puesto escuche La Doctísima Opinión de los expertos Carolina Rocha, Vicente Gálvez y Jaime Guerrero.

El fin de semana fue la elección interna del Partido Revolucionario Institucional (PRI). A puerta cerrada ‘Alito’ Moreno ganó o se adueñó de la dirigencia durante cuatro años más, esto tras conseguir 440 votos de 452 integrantes del Consejo Político.

La “oposición” de ‘Alito’ Moreno en la contienda fue aplastada, pero también fuera de ella. Ese fue el caso de Manlio Fabio Beltrones, a quien el partido le mencionó que no contará con sus servicios en la bancada del Senado de la República tras criticar la reelección del dirigente.

¿Será la salida de Manlio Fabio Beltrones una advertencia para los priistas que estén en contra de ‘Alito’ Moreno durante los próximos años?