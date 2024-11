La Doctísima Opinión: ¿Cómo afectará la eliminación de los órganos autónomos?

Dicen que es más fácil destruir que construir. ¿ Cómo afectará a los ciudadanos la desaparición de los llamados “órganos autónomos” en México? Para que a usted no le hagan las cuentas del chino, escuche La Doctísima Opinión de nuestros atinados expertos.

Cámara de Diputados aprobó eliminación de los órganos autónomos

Ayer en la Cámara de Diputados se aprobó en lo general la eliminación de órganos autónomos. Ahora las funciones y recursos del INAI, IFT, COFECE , CRE, CNH, CONEVAL Y MEJOREDU serán asumidos por el Gobierno.

Ante esta situación, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno rendirá cuentas sin la necesidad de gastar millones.

“La transparencia ahí tiene que estar y es una de las obligaciones sustantivas de los gobiernos, la rendición de cuentas, la transparencia, la protección de datos personales, lo que ya no va haber son mil millones de pesos que se destinaban para esto.”, señaló la mandataria.

Oposición mostró su descontento por la desaparición de los órganos autónomos

Durante la sesión, la oposición argumentó que la desaparición de estos órganos autónomos traerá consecuencias incluso en los derechos de los ciudadanos. Es el caso del INAI y la protección de datos.

Fue tanto el enojo que durante la sesión que quemaron simbólicamente los órganos que desaparecerán . El diputado del PRI, Carlos Mancilla quemó una hoja con los nombres de estos.

Monreal habla sobre la prórroga del INE para la elección de jueces, magistrados y ministros

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, habló sobre la prórroga del INE para la elección de jueces, magistrados y ministros. Aunque mencionó que era respetable, dijo que la elección se debe realizarse el 1 de junio de 2025.

“Para mí no, hay más trabajo, se va a intensificar, pero podemos sacar adelante todo. Yo confío en el INE y sus trabajadores para que organicen bien la elección. Aunque es atendible yo en este momento me pronuncio porque continuemos trabajando, organizando la elección.”, detalló Monreal.

Mientras tanto en el INE, Guadalupe Taddei aseguró que “nadie se ha rajado” y que aunque la petición no sea atendida, el INE llevará a cabo la elección.

“Por otro lado, estamos conscientes de que si esto no se aprueba el Instituto tiene que salir sí o sí. ¿Que si vemos un riesgo en la celebración de la jornada electoral? No, por eso están trabajando todas las áreas reacomodando. En este momento no hay un área que haya dicho no se puede.”, aseguró Taddei.