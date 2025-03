La FGR informa sobre el caso del Rancho de Teuchitlán: “Sí encontraron restos humanos”

A través de una conferencia de prensa, Alejandro Gertz Manero confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) ha recibido el dictamen de lo encontrado en el Rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, y dio a conocer que ya tienen en las manos el dictamen compartido por la Fiscalía Estatal.

De acuerdo con lo compartido por el fiscal, en primera instancia se han detectado diversas irregularidades y señaló que no se cumplió con el debido registro de identificación de todo lo hallado, como el calzado y las prendas de vestir.

FGR confirma hallazgo de restos humanos en el Rancho de Teuchitlán

La FGR dio a conocer que en el lugar sí se encontraron restos óseos humanos, mientras que respecto a las actividades crematorias, los cuerpos “debieron haberse sometido a temperaturas entre 800 y 1200 grados centígrados"; sin embargo, precisaron que los Servicios Periciales de Jalisco aún no cuentan con dictamen definitivo sobre este hecho.

Entre las omisiones señaladas por Gertz Manero, destacó que no se realizó rastreo, no se procesaron debidamente los vehículos encontrados, tampoco se dio intervención inmediata a la FGR por los delitos de uso de armas de alto calibre y por delincuencia organizada, además de que no se realizó la inspección exhaustiva ni el análisis de huellas dactilares.

Alejandro Gertz Manero dio el primer informe sobre el caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco|FGR

En cuanto recibamos todos los expedientes, asumiremos el control de la investigación en Teuchitlán Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR

Cuando la FGR tome el caso, las pruebas inmediatas que se harán son el análisis de los procesos crematorios, si es que existieron y como llegaron las prendas y el calzado hallados en el rancho de Teuchitlán, señala Gertz Manero.

Guardia Nacional fue recibida con armas de fuego en septiembre de 2024

Respecto al primer hallazgo del Rancho Izaguirre, el Gertz Manero explicó que, en septiembre de 2024 “hubo una denuncia anónima en el C5 de Jalisco, que fue declarada a la Guardia Nacional. (...) El informe policiaco señala que la GN fue recibida con armas de fuego, hubo confrontación y pudieron asegurar el lugar”.

"Cuando la FGR tome el caso las pruebas inmediatas que se harán son el análisis de los procesos crematorios, si es que existieron y como llegaron las prendas y el calzado hallados en el rancho de #Teuchitlán": señala Gertz Manero. pic.twitter.com/opfchOgmLo — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 19, 2025

Paso a paso: ¿Cómo fue descubierto el campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco?