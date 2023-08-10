La trágica historia de Ruth Handler, la empresaria visionaria que creó a la muñeca Barbie

Barbie es reconocida a nivel mundial, estás muñecas se volvieron populares en la década de los 50 y hasta la fecha se mantiene entre los juguetes favoritos de la niñas. Al contrario de la muñeca, pocos conocen a Ruth Handler, su creadora, y la trágica historia de su vida.

Ruth Handler rompió tabúes en las niñas demostrando que aun siendo mujeres podrían ser cualquier cosa, de ahí que las Barbies tengan todas las profesiones que en esos años, la mayoría eran dominadas por los hombres.

En los años 60 Handler levantó el popular imperio de juguetes: Mattel, y su legado continuó a pesar de los problemas legales y de salud que enfrentó.

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En 1970, cuando Barbie ya era un éxito, su creadora fue diagnosticada con cáncer de mama, por lo que tuvo que someterse a una mastectomía. A pesar de esto, mostró una gran fortaleza y comenzó a crear conciencia sobre la detección temprana de esta enfermedad. Hadler ideó las primeras prótesis mamarias.

En 1974, la Comisión de Bolsa y Valores acusó a la creadora de Barbie de fraude en su propia empresa, tras encontrarla culpable, la sentenciaron con una multa de 57 mil dólares y con 2.500 horas de servicio a la comunidad.

¿Quién es la creadora de la muñeca Barbie?

Ruth Handler nació en 1916 en Colorado, Estados Unidos, sus padres eran inmigrantes polacos. Siendo muy pequeña, su madre murió y ella quedó al cuidado de su hermana mayor.

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En 1938 se casó con Elliot Handler, con quien pasaría el resto de su vida. La pareja era humilde y vivían en un pequeño departamento. Elliot se dedicaba a hacer artículos de regalo que después Ruth vendía.

Poco a poco se superaron hasta crear una pequeña empresa, junto con un socio llamado Harold Mattson, de la unión de sus nombres surgió el de Mattel. No obstante, Mattson después abandonó la empresa dejando todo en manos de los Handler.

Bárbara, hija de los Handler, ayudó a Ruth para inspirarse a crear una muñeca diferente, pues ella, al igual que muchas niñas de su época, no se entretenían tanto con las muñecas de trapo, y preferían soñar con su adultez.

¿Qué muñeca fue la inspiración para crear a Barbie?

En un viaje a Suiza, Ruth descubrió una muñeca para adultos llamada Lilli, ésta tenía pelo sedoso y pronunciadas curvas. De inmediato pensó que ahí tenía una oportunidad, aunque no fue sencillo.

Al principio, los diseñadores de Mattel rechazaron la idea de crear una Barbie, debido a que seguían creyendo que las niñas preferían soñar con ser mamás, y para ellos era más sencillo seguir con los juguetes seguros.

Finalmente, la empresaria convenció a todos de crear una muñeca similar a Lilli pero con algunas modificaciones, como reducción de busto y una mirada más inocente.

¿Cuál fue la primera Barbie creada por Ruth Handler?

En 1959, durante la Feria del Juguete de Nueva York, Ruth Hadler presentó por primera vez a Barbie, una muñeca con un traje de baño de rayas blancas y negras, con zapatos stiletto negros, cabello rubio y recogido en una coleta.