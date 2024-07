Ejercicio para mayores: Combatiendo el estrés y la depresión en la tercera edad

De acuerdo con diversos estudios, mantenerse activo durante la tercera edad es fundamental para la salud de los adultos mayores, ya que la actividad física es la clave para una vida plena y saludable. El ejercicio no solo mejora la salud física, sino que también combate el estrés y la depresión, fomenta la creación de comunidades y grupos de apoyo mutuo, lo que redunda en una vida social más activa y placentera.

La inspiradora historia de un grupo de mujeres mayores que se ejercitan juntas

¡Recuperando la salud tras la pandemia! En la Ciudad de México, un grupo de mujeres mayores ha encontrado una fórmula mágica para combatir los estragos del sedentarismo y disfrutar de una vida plena: el ejercicio físico en compañía.

“Yo tengo 74 años, ya formé a mis hijos, ya son profesionistas. Pero eso no significa que me tenga que quedar quieta”, afirma Luis, una de las integrantes del grupo. “El ejercicio me mantiene alegre, contenta y entusiasta. Además, me ha ayudado a conocer a nuevas amigas y a crear un fuerte sentido de comunidad”.

“Nos ayudamos en todo”, agrega Mayra, otra participante. “Si necesito ir al doctor y no tengo cómo ir, o si necesito ayuda con algunas cosas, sé que puedo contar con mis compañeras”.

La verdad, la mayoría preferimos el #chocolate caliente y el pan...



Peeeero, las bajas temperaturas no son sinónimo de no hacer #ejercicio.



Los expertos en salud dicen que es la época más maravillosa del año para continuar siendo activo.



¿Por qué?https://t.co/EJEG9THRNP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 13, 2022

Los beneficios del ejercicio para los adultos mayores

¡Una fuente de juventud! Aunque podría parecer lo contrario, los beneficios del ejercicio para los adultos mayores son incontables. Algunos de los más relevantes, son:

Mejora la salud cardiovascular y pulmonar.

Fortalece los músculos y los huesos.

Ayuda a controlar el peso.

Reduce el riesgo de caídas.

Mejora el estado de ánimo y reduce el estrés.

Aumenta la autoestima y la confianza en uno mismo.

Fomenta la sociabilización y la creación de nuevas amistades.

“Al principio me sentía un poco mal por venir a hacer ejercicio en mallones”, confiesa Ana, otra de las integrantes. “Pero luego me di cuenta de que todas venimos así, y que lo importante es moverse y divertirse. Ahora estoy muy contenta y me siento mucho mejor”.



“El ejercicio es nuestro espacio, nuestro tiempo”, señala Aracely, otra participante. “Y después de aquí, cada quien ocupa su tiempo en otras cosas. Algunas a trabajar, otras son jubiladas, otras llegan a atender la casa. Esta es solo una oportunidad de los adultos mayores para unirse con la comunidad.