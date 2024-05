Con baile y trabajo, adultos mayores hacen frente a toda adversidad

En la Ciudad de México y el resto del país se han reportado índices de contaminación extrema, calor y otras inclemencias, pero pese a ello, hay quienes aprovechan cada día la vida al máximo en medida de sus posibilidades y con sencillez, como son los adultos mayores.

La señora Gloria Aguilar López, segura de sí, cuenta que a sus 86 años no le interesa “lo que las personas digan”, pues ella simplemente es feliz así y por eso no se pinta el pelo para esconder la edad y sus canas. Ella no pide más y “solamente amanecer otro día”.

“Pues a esta edad la verdad pienso que ya no me queda mucho tiempo, y disfruto mucho, simplemente no más lo que hago, y ya no pido más, solamente amanecer otro día más”.

Amor por el baile y el trabajo sin importar la edad

Gloria disfruta mucho bailar y como se viste. “No sé si hago el ridículo, no sé nada, yo me siento bien a mi edad. Yo no siento en mi cuerpo, tener la edad que tengo”. Estuvo 30 años casada hasta que su esposo falleció. Aunque no volvió a contraer matrimonio, sí ha tenido “muchos pretendientes, eso sí”.

“Ya no me gusta meterme en problemas, porque o bailo o tengo una pareja, amigo o un amante, lo que sea, no se puede las dos cosas”, comparte.

María Elena Hernández es otra adulta mayor que comparte la misma pasión: el baile; “yo por eso los jueves y domingos vengo a bailar danzón nada más”, dice. Como ellas, este gusto también ha sido compartido por los hombres de edad avanzada.

Alfonso López, de 79 años, originario del Distrito Federal, piensa que “comenzar a trabajar como adulto mayor es algo apasionante”. Es jubilado con 35 años de servicio dentro de la Secretaría de Educación Pública y toda su vida seguirá siendo profesor, porque le encanta enseñar”.

“Me fascina sentir que a la gente que le estoy poniendo un ejercicio, lo está gozando, no lo sufre, lo realiza, lo ejecuta, lo hace y ver esas gotas de sudor que corren por su cara, me hace feliz”, comenta.

El señor Alfonso, en tanto, añade que “la actividad física en el adulto mayor es tan importante como respirar, como comer, como dormir, como pasear, como divertirse, porque el adulto mayor desgraciadamente lo han destinado toda la familia a estar en un sillón”.