Son casi las seis de la tarde y de a poco, ya sea a pie, en silla de ruedas o con ayuda de bastón, la gente comienza a llegar al templo. El culto de esa hora es uno de los múltiples servicios que se ofrece en el recinto, pues, dicen que así como alimentamos el cuerpo tres veces al día, también es necesario alimentar el espíritu, consigna clave de la Iglesia de la Luz del Mundo.

Velos con detallados encajes cubren la cabeza de todas las mujeres que están concentradas en el lado derecho del templo, mientras que los hombres están a la izquierda, pues creen que esto aleja a todos de alguna distracción que impida la comunión con Dios. Entre ruegos, oraciones, cantos, versículos, y recordatorios de su amado líder, transcurren 60 minutos de servicio.

Hay más de siete millones de católicos en Jalisco, pero eso no ha impedido que con el paso de los años haya lugar para otras creencias en el estado occidental.

A siete kilómetros del centro de Guadalajara está la sede de La Luz del Mundo, iglesia cristiana formada en 1926 por Aarón Joaquín González.

Pero La Luz del Mundo no solo tiene que ver con el inmenso Templo Sede, ese en blanco y dorado que alberga más de 12 mil personas; ese, con sus singulares decoraciones al interior y su inmenso altar; ese que, sobre todo en los últimos años, ilustra reportajes, documentales o videos para conocer más de dicha denominación.

El Templo Sede de la Luz del Mundo mide 83 metros de altura y es considerado el recinto religioso más alto de Guadalajara. | Fernanda Ortega

Y es que los fieles de la Luz del Mundo, en esta parte de la capital jalisciense, se concentran en una colonia de 15 hectáreas, Hermosa Provincia, donde los hermanos conviven, estudian o trabajan, aunque cabe aclarar, también pueden hacerlo fuera de ella.

La colonia empezó a formarse en octubre de 1954. En la Guadalajara de esos tiempos, el ambiente era un poco más intolerante, entonces, el Apóstol de Jesucristo, el hermano Aarón Joaquín quería un lugar más alejado de la ciudad, donde pudieran estar en paz, hacer los cultos libremente, que los hermanos vivieran unos cerca de otros y que existiera el sentido de comunidad. Majabi Pardo, quien nació y creció en Hermosa Provincia.

En las ocho calles, que tienen nombres bíblicos como Jericó o Nazareth, y que salen como brazos del Templo Sede, no hay basura tirada, no hay grafitis, y no hay alcohol en las tiendas. En la glorieta central, desde donde puede verse el Huerto Getsemaní, un jardín perfectamente cuidado, con una jaula enorme que alberga guacamayas y loros, y donde descansan los restos de Aarón Joaquín, la gente saluda amablemente, aunque extrañada, a quienes llegan del exterior a su pequeño mundo.

En el Huerto Getsemaní, descansan los restos de Aarón Joaquín, fundador de la Luz del Mundo. | Fernanda Ortega



Alguien que no pertenece a La Luz del Mundo, especialmente si es mujer, puede ser identificada sin tanto problema, claro, cuando viste pantalones o tiene perforadas las orejas, pues estos accesorios no son usuales entre las hermanas, quienes día a día visten ropa modesta, es decir, faldas o vestidos largos y blusas sin escote.

Además del orden casi inmaculado que uno percibe al caminar, también se encuentra con negocios todo que ver con la LDM. Boutiques de ropa para dama, tiendas de velos, puestos de chalinas o locales de comida con nombres relacionados a la Hermosa Provincia.

Dentro de la Hermosa Provincia, varias tiendas y puestos ofrecen ropa modesta para mujer. | Fernanda Ortega

Y es que pertenecer a esta congregación es un estilo de vida, porque no es ir a un servicio semanal, mientras se finge una fe con golpes de pecho o diezmos jugosos, sino que diariamente hay algo que hacer en beneficio social, espiritual o comunitario.

“Aquí, a dos cuadras, hay un centro cultural y recreativo, ahí hay un auditorio, un ágora como para 800 personas donde hacemos muchas actividades culturales, se está construyendo una nueva biblioteca, donde me toca apoyar, y también hay una cafetería y un área deportiva”, cuenta Josué, quien es abogado y gestor cultural, y que recuerda que la Hermosa Provincia fue la primera comunidad en todo el país en erradicar el analfabetismo, desde 1968.

María Emilia es una de las servidoras del Templo, y explica su fe a los visitantes apoyada de su biblia. | Fernanda Ortega

El mito, el morbo, las dudas, el repudio y la curiosidad giran alrededor de esta fe, pues aunque La Luz del Mundo existe desde hace 98 años, han sido los últimos cinco que ha tenido los reflectores encima de ella. Naasón Joaquín García, actual Apóstol de Jesucristo y líder mundial de esta congregación, fue acusado de abuso sexual infantil y otros tantos cargos relacionados, en 2019, y enfrenta una condena de 16 años de prisión en California. Al principio, los rumores en torno a las acciones de su líder, no le preocupaban a la comunidad, pero conforme fueron subiendo de tono, se han sentido en peligro.

A pesar de eso, su confianza ciega en Naasón, pues de acuerdo con Majabi y Josué, tanto él como su padre y su abuelo “han sido personas cercanas a los hermanos de la iglesia”, les hace sostener que la autoridad ha sido irresponsable en emitir juicios hacia Naasón y que las víctimas no son personas confiables pues las acusaciones eran “de esperarse por su conducta y forma de vida que llevan”.

La escuela dominical es de los servicios más concurridos en la semana. La gente que no alcanza a entrar al Templo, escucha en la calle la palabra. | Fernanda Ortega

Es domingo por la mañana y la escuela dominical, donde la palabra y la carta más reciente de Naasón son escuchadas, se lleva a cabo en el Templo. A comparación de la afluencia en los servicios del día anterior, ahora hasta la gente se sienta en las calles, unos en banquitos portátiles, y otros en bancas públicas que tienen grabado el escudo heráldico de los Joaquín, complementando los activos de la Hermosa Provincia como puertas, lonas o letreros con el rostro de Naasón o sus iniciales.

¿Culto? ¿Admiración? ¿Esperanza? ¿Fe total? Dependiendo la perspectiva, cualquier adjetivo podría calificar el actuar de los fieles, quienes confían en que Dios hará justicia, y pronto regresará aquel que tiempo atrás les dio la buena noticia.