La OMS publica nueva guía para medicamentos de pérdida peso

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido su primera guía oficial sobre el uso de una nueva generación de terapias médicas para el manejo de la obesidad. Este anuncio representa un cambio significativo en la política sanitaria global y otorga respaldo al uso más amplio de medicamentos destinados a la pérdida de peso.

La OMS respalda terapias GLP-1 contra la obesidad, una enfermedad crónica

La agencia sanitaria de las Naciones Unidas enfatizó que la obesidad es una enfermedad crónica compleja, y no un simple resultado de elecciones de estilo de vida. Esta condición involucra factores genéticos, ambientales, sociales y biológicos, y es un factor de riesgo para el desarrollo de padecimientos como diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y ciertos tipos de cáncer. La obesidad también puede empeorar el pronóstico de algunas enfermedades infecciosas.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, afirmó que la nueva directriz reconoce la obesidad como una enfermedad crónica que debe ser tratada con atención integral y de por vida. El organismo espera que esta declaración influya en las políticas nacionales, las prácticas clínicas y la cobertura de seguros a nivel mundial, dada la creciente demanda de tratamientos efectivos.

Crisis global de obesidad

Actualmente, más de mil millones de personas en todo el mundo viven con esta condición, la cual se vinculó con 3.7 millones de decesos en 2024. La OMS advierte que si no se implementan medidas contundentes, la cantidad de personas afectadas podría duplicarse para el año 2030. Este aumento ejercería una enorme presión sobre los sistemas de salud y elevaría las pérdidas económicas mundiales hasta unos tres billones de dólares anuales.

Para muchas personas, lograr una pérdida de peso efectiva y mantenerla resulta extremadamente difícil sin apoyo médico.

Así funcionan los medicamentos contra la obesidad

La nueva guía de la OMS se centra en terapias basadas en sustancias GLP-1 (como liraglutida, semaglutida y tirzepatida). Estos medicamentos funcionan imitando una hormona natural que ayuda al cuerpo a regular el apetito, la digestión y el azúcar en la sangre, lo que puede conducir a una pérdida de peso considerable y a mejoras en la salud de los pacientes.

La agencia sanitaria agregó estas terapias a su Lista de Medicamentos Esenciales en 2025 para el manejo de la diabetes tipo 2 en personas de alto riesgo. Ahora, las nuevas directrices recomiendan su uso a largo plazo en adultos que viven con obesidad, con excepción de las mujeres durante el embarazo.

