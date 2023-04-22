La píldora abortiva se mantiene en Estados Unidos

La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de mantener la venta de la píldora abortiva en todo el país y suspendió las restricciones impuestas anteriormente por tribunales inferiores en algunos estados.

Por lo que la mifepristona continuará a la venta en el país bajo regulación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) mientras se desarrollan apelaciones.

La mifepristona es el medicamento que puede utilizarse durante las primeras 10 semanas de embarazo para interrumpirlo y que el año pasado quedó prohibido su uso en algunos estados con la anulación del Roe vs. Wade.

Este fármaco está autorizado en Estados Unidos desde el 2000 y más de 5 millones de mujeres lo han utilizado para abortar.

El fallo de la Corte Suprema significa una victoria para el presidente Joe Biden quien ha defendido el derecho al aborto en todo el país.

¿Qué es el caso Roe v. Wade que despenalizó el aborto en Estados Unidos?

El caso Roe vs Wade otorgó a las mujeres de Estados Unidos el derecho constitucional al abortoa partir de 1973. Sin embargo, el acceso a este procedimiento depende de las leyes determinadas de cada estado, donde cada gobernador pone sus limitantes.

La aprobación al abortolleva el nombre de Roe vs Wade por Norma McCorvey, conocida en documentos judiciales como Jone Roe, una mujer de Texas que no quería seguir con su tercer embarazo, pero tampoco le era permitido abortar.

Y aunque la ley no pudo llegar a tiempo para ella, dejó la discusión en la mesa. Y dos años más tarde el Tribunal de Estados Unidos otorgó el derecho a la mujeres para realizarse un aborto en 46 estados del país.

