Perú en alerta por primer caso de polio en 32 años

Los sistemas de salud en Perú encendieron las alarmas en todo el país luego de que se registrara el primer caso de polioen 32 años. El paciente fue un bebé indígena que no estaba vacunado, residente de Datem del Marañón en Loreto.

Los primeros síntomas del menor fueron tos, fiebre y debilidad en los miembros inferiores, por lo que fue llevado a un hospital, donde le diagnosticaron poliomielitis. El bebé se quedó internado en una clínica para su atención.

Los médicos indicaron que al ver la poca movilidad de sus piernas, decidieron realizarle una prueba de polio, la cual resultó positiva. Además detectaron una variante del virus que tiene mayor probabilidad de provocar parálisis.

No obstante, las autoridades sanitarias de Perú indicaron que un caso no significa que el virus causante de la polio se encuentre actualmente en el país. Además no es la primera nación en latinoamérica en la que aparece un caso de polio.

🔴 COMUNICADO | El #Minsa informa sobre el caso de parálisis flácida aguda detectado en Loreto y descarta presencia del poliovirus salvaje. pic.twitter.com/HmW4E0g1xA — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) March 23, 2023

Las autoridades exhortaron a la población a vacunar a sus hijos contra la polio, ya que esa es la mejor estrategia para evitar que ocurran más casos de poliomielitis. Resaltaron que la vacunación contra la polio a nivel nacional es de 81 por ciento.

La polio es una enfermedad que se considera casi erradicada en todo el mundo, apenas presente en dos países: Afganistán y Pakistán. Aunque se han reportado algunos casos en Brasil y Estados Unidos.

¿Qué es y que provoca la polio?

De acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la poliomielitis es una enfermedad discapacitante y que puede llegar a ser potencialmente mortal. Es causada por el virus de la poliomielitis o poliovirus.

La mayoría de las personas que se enferman de polio no presentan síntomas visibles. Solo 1 de cada 4 contagios tiene síntomas, que son parecidos a los de una gripe: dolor de garganta, fiebre, cansancio, náuseas, dolor de cabeza y dolor de estómago. Estos síntomas duran alrededor de 2 y 4 días, después desaparecen.

Una porción menor de enfermos presenta síntomas más fuertes de la polio, los cuales afectan al cerebro y a la médula espinal, provocando meningitis o parálisis, que es el síntoma más grave de la enfermedad la cual puede ser permanente.

¿Cómo se detecta la polio?

Cuando los médicos sospechan que un paciente tiene poliomielitis por los síntomas que presenta, se le hace un examen físico y se toman muestras de heces, garganta, sangre, orina y líquido cefalorraquídeo. Aunque es más probable detectar la enfermedad en muestras de heces.