¡Habrá gira de despedida! Bobby Pulido anuncia su retiro de la música, ¿por qué?

Bobby Pulido, el aclamado cantante de música regional mexicana, ha sorprendido a sus seguidores al anunciar su retiro de la música. Durante una reciente conferencia de prensa en Edinburg, Texas, el artista compartió que ha tomado la difícil decisión de cerrar un ciclo en su vida y que se siente listo para enfrentar nuevos desafíos, pero, ¿qué sigue para el artista? Así será su nueva era.

¡Habrá gira de despedida! Bobby Pulido programa conciertos en 2025

¡No se va sin despedirse! Ante de su retiro, Bobby Pulido dijo que planea una gira de despedida titulada “Por la puerta grande,” programada para 2025. Aunque aún no se han revelado las fechas ni las ciudades que visitará, el cantante expresó su deseo de agradecer a su público por el apoyo incondicional que ha recibido a lo largo de su carrera.

¿Qué sigue para Bobby Pulido? Lo que busca el artista

Pero, ¿por qué se va? Pulido aclaró que no será un adiós, sino un hasta pronto porque reveló su intención de incursionar en la política en 2026. Aunque no ha especificado qué cargo buscará o bajo qué partido se postulará, ha manifestado su interés por el servicio público desde joven. Esta nueva etapa le permitirá servir a su comunidad de una manera diferente: “No es una decisión que haya tomado a la ligera, la he pensado mucho; siento que mi vida ha cerrado un círculo completo”.

La noticia del retiro de Bobby Pulido ha causado conmoción entre sus seguidores, quienes han expresado tristeza en redes sociales, pero también comprensión ante su decisión: “Te vamos a extrañar mucho. Pero sigue logrando tus sueños y ayudando con ese gran corazón que tienes. Te amamos mucho y gracias por tantas alegrías que nos regalaste”, expresó una de sus fans.

El cantante se mostró emocionado al hablar sobre su trayectoria y el cariño que siente por su público, asegurando que aunque se retire de los escenarios, su música seguirá viva en los corazones de su gente.