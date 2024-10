¿Por qué a Jesús María Tarriba, esposo de Sheinbaum, le dicen que es un ksimerito?

Desde el pasado 2 de junio, fecha en que Claudia Sheinbaum Pardo , ganó las elecciones presidenciales, el nombre de Jesús María Tarriba (su esposo) comenzó a sonar por todos lados y es que se convertiría en el primer caballero del país.

Con un perfil discreto y siempre observando las actividades de la ahora presidenta de México, Jesús María Tarriba ya es catalogado un “ksimerito”, trend que comenzó en TikTok y que hoy se puede ver en distintos videos con la imagen del esposo de Sheinbaum, pero ¿qué significa?

¿Qué significa ser un “ksimerito”, la tendencia de TikTok?

Seguramente navegando en redes sociales ya escuchaste el tradicional “Tengo que cuidar a mi ksi-merito” mientras se acompaña de una persona que a simple viste parece inofensiva y muy tranquila, es decir, que podría ponerse en riesgo al menos una vez al día.

Algunos videos que rápidamente se volvieron populares son chicos que se lesionaron mientras jugaban futbol e inclusive algunos son captados mientras buscan a sus parejas entre la multitud.

La razón por la que Jesús María Tarriba es conocido como un “ksi-merito”

Jesús María Tarriba es doctor en Física; sin embargo, su actitud introvertida ante las cámaras hace que se le conozca como un “ksimerito”, pues cumpliría con todos los requisitos para serlo. En distintas ocasiones se le ve a la presidenta de México buscarlo entre la multitud, recientemente se viralizó un video en el que ella se encuentra con Lula da Silva e incluye a su esposo en la conversación, pues en muchas ocasiones se queda a mirar a distancia.

La historia de amor entre Jesús Tarriba y Claudia Sheinbaum

La química no se da en la ciencia, la historia entre Jesús María Tarriba y Claudia Sheinbaum se remonta a su etapa universitaria, cuando ambos estudiaban en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Aunque un amor de juventud en muchas ocasiones no perdura, el de ellos sí... bueno, se separaron durante algún tiempo y como dicen por ahí “cuando es tuyo aunque te quites y cuando no, aunque te pongas”.

Para el año de 2016, ambos se fueron a reencontrar en Facebook y ahora sí sería la buena, desde ese momento hasta el día de hoy continúan de la mano y ya son una de las parejas favoritas del momento.