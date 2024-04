¡En crisis! La realidad de un sistema de salud que olvidó a los más desprotegidos

La educación y la salud deberían ser base para salir adelante, pero hoy en día no se sabe en qué estamos peor, dicen que con el IMSS-Bienestar ahora sí vendrá una mejora, pero podría ser un engañó más del gobierno.

Para entender la situación, es importante trasladarnos al hospital regional de alta especialidad de Oaxaca que maneja el IMSS Bienestar y que lamentablemente es el reflejo de todas las carencias que existen en muchos otros.

Este hospital se ubica en San Bartolo Coyotepec, a 20 minutos de la capital de Oaxaca y desde hace 8 meses está en crisis por falta de insumos, medicamentos y no tiene aire acondicionado.

Médicos cierran quirófanos ante falta de infraestructura en hospital de Oaxaca

Hoy se vivió un día gris para la salud en México y es que médicos y enfermeras cerraron los quirófanos y no se realizaron las 10 cirugías programadas, ¿la causa?

Actualmente tienen dos máquinas para esterilizar y el material instrumental para realizar cirugías, de manera muy lamentable el día que ingresaron ambas estaban descompuestas, por lo que tuvieron que suspender cinco cirugías y reprogramarlas.

“Por ejemplo hoy ya se terminó todo lo estéril, ya no tenemos para las cirugías ¿qué pasa en este caso? pues se van a suspender ¿cuántas cirugías tenían programadas? 1,2,3,4 y 5 para el turno vespertino”, declararon.

Ante esta situación aseguraron que el IMSS Bienestar afectó porque ya no cuentan con los materiales para atender a los pacientes, incluso resaltan que antes estaban mejor.

“IMSS bienestar si nos ha afectado, porque no contamos con todos los materiales, medicamentos para atender a los pacientes, estaba mejor antes, también no tenemos espacios físicos, ahorita está lleno el hospital y de terapia intermedia se han ido de alta a su domicilio, porque no hay camas en donde puedan tener una recuperación”, dijo.

Casos de negligencia resaltan en los hospitales del IMSS- Bienestar

El caso que se cuenta a continuación es uno de los cientos que pasan diariamente, la mamá de doña Laura sufrió por la falta de una cama de hospitalización, llegó por un fuerte golpe en la cabeza, pero la rechazaron, lo que empeoró el estado de salud de la mujer.

“Nos da mucho coraje, si acá la hubieran recibido, mi mamá no estuviera como está, a mi mamá le hizo mucho daño porque el día que ella se cayó, al siguiente día todavía hablaba bien mi mamá, ahorita no se le entiende lo que habla” más tarde se conoció que tuvo un derrame cerebral.

Otro de los casos que evidencia el fracaso del sistema de salud es el de una persona que tiene que pagar un hospital privado para recibir hemodiálisis; sin embargo, los precios son exorbitantes, por lo que recurren a buscar soluciones.

“Tenemos animales que los vendimos, como tengo guajolotes, chivo, tengo toro, todo eso vendimos, hasta un pedazo de terreno vendimos ahorita tenemos la casita nomas”.

A pesar de esto es importante resaltar que la culpa no es de los médicos ni de los enfermeros, ellos hacen milagros, el problema es que en México existe un sistema de salud colapsado y los que sufren son los más pobres y ahora también: los más desprotegidos.