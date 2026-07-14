¿Quieres estudiar una licenciatura gratis? Apunta la fecha en que la UnADM abre su convocatoria para 20 mil alumnos

Si estás buscando una opción para seguir con tus estudios universitarios pero trabajas o no puedes asistir a un salón de clases, esta oportunidad te interesa. La Universidad Abierta y a Distancia de México, UnADM, lanzó de manera oficial la convocatoria para entrar a su universidad a distancia.

¿Qué requisitos necesitas para entrar en uno de los 20 mil lugares?

¿Cuántos lugares y qué carreras ofrece la UnADM este 2026?

Para este proceso de admisión 2026, la institución cuenta con un total de hasta 20 mil 040 espacios para nuevos estudiantes.

Las opciones de estudio se dividen en tres grandes áreas: Ciencias de la Salud, Biológicas y Ambientales; Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología; y finalmente Ciencias Sociales y Administrativas.

La lista completa de carreras se puede consultar directamente en su portal web oficial.

Las fechas para conseguir tu folio de registro

El proceso de admisión arranca con la Fase 1, la cual está transcurriendo ahora.

Los aspirantes deberán ingresar de manera personal al portal oficial de la universidad para obtener su folio de registro a partir del próximo lunes 20 de julio de 2026, desde las 9:00 de la mañana.

La plataforma para el registro de datos y carga de documentos estará abierta hasta el domingo 2 de agosto de 2026 a las 11:55 de la noche.

¿Qué documentos obligatorios debes subir a la plataforma?

Durante este mismo periodo, del 20 de julio al 2 de agosto, los aspirantes deben subir a la página de la UnADM tres documentos en formato digital: su CURP certificada con la leyenda "Verificada con el registro civil" y su certificado total de bachillerato por ambos lados.

Si tu certificado de preparatoria fue expedido por una institución estatal, las autoridades te piden que realices previamente su trámite de legalización.

#TuSecretarioInforma🗞️ | El secretario de educación, @mario_delgado, anunció la publicación de la Convocatoria 2026 para ingresar a la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), dirigida a personas egresadas de bachillerato que deseen cursar una licenciatura en… pic.twitter.com/EXLvwWZMUe — SEP México (@SEP_mx) July 11, 2026

Curso obligatorio para entrar a la UnADM

Además de tus documentos de identidad y de estudio, la convocatoria pide obligatoriamente subir una constancia que acredite que cursaste y aprobaste un taller en línea.

La opción sugerida por las autoridades es el curso titulado “SanaMente LibreMente: jóvenes por la paz y contra las adicciones”, el cual se imparte gratis en la plataforma de Saberes MX, aunque también se aceptan constancias de Cursos @prende.mx.

Fases que tienes que completar para entrar a la UnADM

La selección no termina con subir tus papeles; para obtener un lugar debes terminar cuatro etapas obligatorias.

Después de la Fase 1 de registro y carga de documentos, los aspirantes deberán contestar la Encuesta de Aspirantes, Fase 2, resolver el Cuestionario Único de Habilidades, Fase 3 y, acreditar el Curso de Ingreso a la UnADM, Fase 4.

Los lugares disponibles se asignarán de mayor a menor puntaje obtenido en estas etapas.