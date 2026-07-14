Pensión Bienestar para Hombres: Guía para el registro y recibir tus 3 mil pesos bimestrales

El gobierno de la Ciudad de México, CDMX, anunció el pasado domingo 12 de julio la apertura para nuevos registros de la Pensión Bienestar para Hombres de 60 a 64 años de edad este 2026.

¿Cuáles son los requisitos, cómo hacer el registro y qué documentos necesitas?

En Vivo | La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, en entrega de Programas “Pensión Hombres Bienestar” https://t.co/IdfVDk6cYq — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) July 12, 2026

¿Qué es la Pensión Bienestar para Hombres?

Este es un programa de apoyo económico del gobierno, que considera, en este caso, a hombres de 60 a 64 años de edad que habiten en la Ciudad de México.

El dinero que se da como apoyo son 3 mil pesos bimestrales, cada dos meses.

Requisitos para la Pensión Bienestar para Hombres

Para poder iniciar tu registro oficial y que seas considerado para poder recibir el apoyo, hay algunos requisitos que tienes que tomar en cuenta y cumplir.

El primero es ser residente la capital del país, de la Ciudad de México.

Debes tener entre 60 a 64 años de edad en el momento de inscribirte al programa. En este caso, dan preferencia a los que tienen 63 y 64 años.

Es necesario que tengas interés de recibir el dinero, si no es así, es mejor no realizar el proceso.

¿Qué documentos necesitas para la pensión Bienestar para Hombres?

Si ya te aseguraste de cumplir con todos los requisitos para hacer el registro, es tiempo de verificar qué documentos tendrás que entregar para que te tomen en cuenta como candidato oficial.

Estos documentos son:

Identificación con fotografía: Credencial para votar, IMSS, ISSSTE o INAPAM, cédula profesional, cartilla militar, licencia de conducir o cualquier otro documento oficial emitido por alguna autoridad.

Comprobante de domicilio vigente: recibo de teléfono, predial, agua, luz, gas, contrato de arrendamiento, o constancia de residencia emitida por la Alcaldía que corresponda, cuya fecha de expedición no deberá ser mayor a tres meses a la fecha de su inscripción.

Acta de nacimiento: solo en caso de que la fecha de nacimiento no sea visible en la identificación oficial o no se cuente con la identificación oficial con fotografía.

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Con la incorporación de hombres de 60 a 64 años a la #PensiónHombresBienestar, más personas accederán a un apoyo económico permanente de 3 mil pesos… pic.twitter.com/skHUKCZ03h — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) July 13, 2026

CURP: solo en caso de no ser visible en la identificación oficial. Este documento no se pide si ya presentaste tu identificación oficial.

Llenar la solicitud de ingreso al programa, que será proporcionada por las áreas operativas de la SEBIEN.

Para ser incluido en el programa social, los documentos deberán ser entregados en su totalidad. Los documentos originales únicamente serán requeridos para verificar la autenticidad de las fotocopias y por ningún motivo formarán parte del expediente documental.

Registro Pensión Bienestar para Hombres

El proceso para el registro es mediante el proceso de Casa por Casa, el cual consiste en que personas de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana vayan a tu hogar y que logres anotarte como candidato.