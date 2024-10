VIDEO: Mujer descubre infidelidad de su novio y en venganza lo entrega a migración

Dicen que no hay nada peor que una mujer despechada y así lo demostró una usuaria de TikTok que regresó a su novio “indocumentado” a México todo por descubrir que le era infiel , ¿cómo ideó esta increíble venganza? Así fue como entregó al hombre a migración tras descubrir que fue traicionada por quien creía era el amor de su vida.

Todo comenzó cuando Montse, una mexicana que reside en Estados Unidos y comparte sus aventuras en TikTok, buscaba compartir unas fotografías del teléfono de su amado al suyo; sin embargo, esta acción le costó al hombre sus planes de residencia permanente en el país norteamericano, pues al vivir como “indocumentado” ahora, ya no podrá ser candidato para la regularización de su estatus migratorio.

¿Qué hacer después de descubrir una infidelidad?

Según contó Montse en redes sociales, los mensajes eran claros y demostraban sin lugar a dudas que el hombre le era infiel: “Al darme cuenta me fui al baño así a llorar. Estaba llorando, estaba bien enojada y la verdad, yo estaba pensando ‘esto no se puede quedar así, yo necesito venganza’, yo quería venganza y pensé: ¿qué puedo hacer?”, dijo.

La usuaria de TikTok dijo que la situación le producía un gran coraje debido a que fue ella quien lo ayudó a llegar a Estados Unidos sin papeles: “Yo decía, si yo lo traje, yo lo regreso… yo había pagado (su entrada) y era como que yo te voy a regresar”. Luego de reflexionar unos minutos se dio cuenta de que enfrentarlo no serviría de nada porque muy probablemente se iría con la otra mujer, así que planeó algo mejor.

Así fue como una mujer regresa a su novio “indocumentado” a México por infiel

¡Una venganza que se sirve fría! El desquite de Montse inició cuando le dijo que fueran a San Antonio, Estados Unidos, para pasear en un parque de diversiones, ya que al día siguiente descansaba. Aprovechó para salir de noche y llegar temprano, pero para asegurarse de que su plan funcionaría le dijo que ella manejaba, de esta manera no se daría cuenta de que su verdadero destino era Laredo, Texas, ciudad que hace frontera con México.

“Le dije ‘yo manejo porque no es mucho tiempo, tú duérmete para que descanses’ y yo me acuerdo de que cuando pasamos el primer chequeo, ya íbamos a llegar y yo iba pensando, ¿estará bien? ¿Estará mal? Pero yo me acordé de los mensajes y me daba un coraje, se los juro que yo tenía un coraje y decía ‘sí que bueno que estás haciendo esto’ yo misma me echaba porras”, añadió al relato.

En el segundo punto de revisión, donde ya estaban en la frontera con México, el hombre se dio cuenta de lo que sucedía y comenzó a reclamarle a Montse y preguntarle que por qué hacía eso, a lo que sencillamente su, ahora exnovia, se limitó a responderle: “Pues tú quieres ser un cabrón, pues sé un cabrón, pero inicia de cero y vente tú (a Estados Unidos) y que ella te traiga, no sé, pero, pues a mí no me vas a utilizar”.

¿Qué pasa si en Estados Unidos me cachan si estoy de indocumentado?

Si te arrestan en Estados Unidos y descubren que estás indocumentado, puedes enfrentar un proceso de deportación. De acuerdo con las leyes migratorias, las consecuencias de ser deportado son severas y pueden incluir:



Veto temporal, lo que significa que podría estar prohibido reingresar al país por un período que varía entre 5 y 20 años. En casos graves, este veto puede ser permanente.

Reingreso ilegal, que pueden incluir multas y penas de prisión que van desde 2 hasta 10 años.

¡Tómalo en cuenta! Ser deportado no solo afecta la capacidad para regresar a Estados Unidos, sino que también puede complicar futuros intentos de inmigrar a otros países.