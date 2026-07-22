Violencia en Tabasco: declaraciones del secretario de Gobierno generan polémica tras recientes hallazgos de restos humanos

La violencia en Tabasco continúa generando preocupación tras una serie de hechos de alto impacto registrados en las últimas semanas. El hallazgo más reciente ocurrió en la ranchería de Río Tinto, donde fueron localizados los cuerpos desmembrados de dos personas.

Este caso se suma al descubrimiento de una cabeza humana dentro de una hielera sobre la carretera Villahermosa-La Isla y al abandono de restos humanos frente a un plantel de educación media superior, además de otros homicidios con características similares reportados en distintos municipios.

En medio de este panorama, las declaraciones del secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, han provocado polémica luego de afirmar que los índices de violencia han disminuido y referirse a las víctimas como presuntos integrantes de grupos delictivos.

“Cuando llegamos al gobierno, 3.7 de homicidios dolosos diarios, y ahorita estamos abajo de dos, entonces no se ha incrementado. ¿Qué puede decir de la violencia? Que hay menos. De estos descuartizados, son de algunas bandas, que han dicho en las mesas de seguridad. Pues son bandas que se están peleando la plaza”, dijo secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador.