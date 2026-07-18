VIDEO: Se desploma teleférico en plena feria de Ciudad del Carmen; así ocurrió

La tranquilidad de una noche de feria se vio interrumpida por un accidente que, por unos segundos, hizo pensar en una tragedia. Una cabina del teleférico instalado en el área de juegos mecánicos de la feria de Ciudad del Carmen, Campeche, se desprendió y cayó al suelo durante el segundo día de actividades del evento.

El incidente ocurrió la noche del viernes y fue captado en video por uno de los asistentes. Las imágenes muestran que la cabina comenzó a moverse de manera inusual mientras realizaba su recorrido, hasta que finalmente se desprendió de la estructura y se desplomó a escasos metros de otra atracción mecánica.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas. De acuerdo con la información disponible, la cabina que cayó no transportaba pasajeros en ese momento, por lo que no hubo víctimas ni daños a visitantes que se encontraban en la zona.

La cabina cayó cerca de otra atracción: El caso de una feria en Ciudad del Carmen

El teleférico era una de las atracciones destinadas principalmente para menores de edad y familias que acudieron a la feria. Tras el desplome, personal encargado de los juegos mecánicos cubrió la estructura dañada con una lona, mientras el resto del área permanecía bajo observación.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un posicionamiento oficial sobre las causas del accidente ni han informado si se realizará una revisión extraordinaria de las instalaciones.

Medios locales señalaron además que, aunque la feria fue inaugurada oficialmente el jueves, la empresa responsable de los juegos mecánicos continuaba realizando trabajos de instalación y montaje pocas horas después del corte de listón, un dato que ha generado cuestionamientos tras lo ocurrido.

Accidente en feria de Metepec también djó personas lesionadas

En junio pasado, un accidente registrado en un juego mecánico durante una fiesta patronal en Metepec dejó al menos tres personas lesionadas, entre ellas una menor de edad que continúa hospitalizada y bajo observación médica.

Como parte de las investigaciones, dos personas fueron vinculadas a proceso por el delito de lesiones culposas, luego de que los peritajes concluyeran que el exceso de velocidad del juego provocó una fuerza centrífuga que ocasionó las lesiones. Sin embargo, ambos enfrentarán el proceso en libertad.

Familiares de las víctimas también denunciaron la falta de acercamiento de las autoridades municipales y señalaron que, además de los procedimientos legales por las lesiones, han iniciado acciones por presunto acoso digital y revictimización institucional.