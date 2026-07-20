VIDEO: Arely, sobreviviente de intento de feminicidio, lleva 2 años esperando justicia

Arely Escobar sigue esperando justicia dos años después de que sufriera un intento de feminicidio, cuando su entonces pareja le arrojó alcohol y le prendió fuego frente a sus tres hijas.

Aunque sobrevivió al ataque, la mujer continúa en un proceso largo de recuperación física y emocional mientras las audiencias se cancelan y la sentencia todavía no llega. Arely pide públicamente que le impongan la pena máxima y que el agresor pague por los daños causados a ella y a sus hijas.

El viacrucis judicial de Arely Escobar a dos años del ataque

En entrevista con Hechos AM de Azteca Noticias, Arely narró que su caso en un inicio fue clasificado como lesiones, pero su abogado logró que la carpeta se reclasificara a tentativa de feminicidio.

Añadió que su atacante la roció con alcohol y “me prendió fuego enfrente de mis hijas (...) Él gritaba ‘Muérete, muérete’”. Ella afirma que la declaración inicial de la autoridad minimizó la agresión, y cuenta que la investigación tardó porque el agresor huyó a Oaxaca y su madre lo ayudó a escapar. Cuando lo detuvieron, la víctima sintió alivio, pero aún su tranquilidad es parcial: “todavía no le dan sentencia”, afirmó.

Secuelas y daños colaterales tras la violencia contra la mujer

Arely describe el proceso de recuperación como agotador: múltiples cirugías, visitas continuas al hospital y secuelas físicas. También señala el daño emocional en sus hijas, quienes presenciaron el ataque y ahora reciben terapia; además, enfrentan bullying y rechazo escolar.

La familia la apoya económicamente y en los cuidados, ya que Arely no puede trabajar y debe acompañar a sus hijas en citas médicas y procedimientos.

De lesiones a tentativa de feminicidio: la lucha por la justicia

Areli solicita a las autoridades de derechos humanos y al sistema judicial que la reconozcan como víctima y que no permitan que el agresor quede en libertad.

“Yo pido que le den la sentencia máxima porque lo que él me hizo no se lo merece ninguna mujer”, afirmó, y advierte que, si el agresor sale, teme por su vida y la de sus hijas. La audiencia que podría dictar sentencia tiene fecha el 6 de agosto de 2026.

