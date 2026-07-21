La extorsión gana terreno en México; el miedo a grupos criminales mantiene oculto el 96% de los casos

La extorsión se ha convertido en uno de los delitos que más afecta a México. En los últimos ocho años aumentó 62 por ciento ; sin embargo, especialistas advierten que la cifra real sería mucho mayor, ya que alrededor del 96 por ciento de los casos no se denuncian por t emor a represalias de los grupos criminales .

Extorsión en México: el delito que crece mientras miles de víctimas callan por miedo

Las víctimas van desde familias y pequeños comerciantes hasta empresarios, transportistas, agricultores y organizaciones enteras; la violencia con la que operan los extorsionadores ha quedado evidenciada en distintos casos ocurridos en el país, como el asesinato de una maestra en Veracruz o la desaparición y homicidio de diez mineros en Sinaloa .

¿Qué ocurrió en Zacatecas y por qué investigan la extorsión?

Uno de los casos más recientes ocurrió en Zacatecas, donde diez personas fueron asesinadas en un ataque que, según las investigaciones, podría estar relacionado con casos de extorsión y presuntos vínculos con grupos del crimen organizado.

Tras la masacre, una organización criminal difundió un video con amenazas y aseguró que las ejecuciones respondían al incumplimiento de supuestos acuerdos, versión que fue rechazada por el Gobierno estatal.

Las autoridades mantienen un operativo reforzado y hasta el momento reportan cinco detenidos, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos, entretanto, la extorsión sigue siendo uno de los delitos con mayor impacto social, alimentado por el miedo de las víctimas y la escasa denuncia.