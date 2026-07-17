Alerta por aumento del caudal en el Río Bravo; autoridades mantienen vigilancia en Coahuila

Como consecuencia de las lluvias registradas en el norte de Coahuila y el sur de Texas, el caudal del Río Bravo continuará en aumento durante los próximos días, por lo Protección Civil activó un monitoreo permanente y emitió recomendaciones para la población.

De acuerdo a autoridades estatales, por el momento no existe un riesgo mayor para la población, sin embargo, exhortaron a evitar actividades recreativas o de trabajo en las inmediaciones del río.

Del otro lado de la frontera también se emitieron alertas, pues se prevé un incremento significativo del nivel del Río Grande durante este viernes y sábado.

