¿Y Rocha Moya? A casi tres meses de la solicitud de extradición, oposición asegura que aún influye en Sinaloa

A casi tres meses de que Estados Unidos solicitó la detención con fines de extradición de Rubén Rocha Moya y nueve integrantes de su grupo, persisten las dudas sobre su paradero. Hasta ahora no existe información oficial que precise dónde se encuentra; únicamente ha trascendido que mantiene una escolta estatal.

La oposición asegura que su influencia política sigue vigenteMientras tanto, la oposición en Sinaloa sostiene que el exgobernador continúa influyendo en las decisiones del gobierno. El diputado local del PAN, Jorge González, aseguró que el actual gabinete mantiene cercanía con la administración anterior.

“No es mentira que el gabinete es cercano al gobernador y cercano al gobierno que ya estaba y es conocido”.Además, opositores denunciaron que Rocha Moya habría impulsado el nombramiento de Francisco Barrón Aguayo como secretario de Bienestar, una versión que no ha sido confirmada oficialmente.

Morena ya perfila nombres rumbo a la gubernatura

Ante los rumores de un posible regreso de Rocha Moya a la política estatal, el abogado Ricardo Beltrán advirtió que buscarán impedirlo.

“Obviamente que los sinaloenses no lo vamos a permitir... vamos a hacer lo que se tenga que hacer, para efecto de que no regrese”. En paralelo, Morena comenzó a promover a quienes denomina “defensores de la soberanía”, mientras algunos perfiles ya levantan la mano rumbo a la gubernatura. Entre ellos está la magistrada Lucila Ayala de Moreschi, quien aseguró:

“Voy a ser gobernadora, primero Dios, porque soy la mejor... Soy la mejor porque soy la más honesta, la de mayor prestigio, la de mejor currículum, la de mejor preparación y no estoy ligada a ningún grupo de ninguna naturaleza”.