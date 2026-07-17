¿Independizarse es inalcanzable? Por estos motivos jóvenes de Nuevo León retrasan esta meta

Aunque actualmente los jóvenes comienzan a trabajar antes de la mayoría de edad, a diferencia de las generaciones anteriores, cada vez son menos los que logran independizarse después de los 18 años.

Datos del INEGI revelan que mientras el 26% de quienes nacieron entre 1961 y 1967 dejaron el hogar familiar al alcanzar la mayoría de edad, esa cifra cayó al 14% entre las personas que nacieron de 1998 a 2007.

Para muchos, el principal obstáculo es el alto costo de la vivienda. La tendencia refleja un cambio entre generaciones, porque los más jóvenes todavía viven con sus padres, a pesar de que se incorporan al mercado laboral incluso antes que sus antecesores.