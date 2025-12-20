¡Pánico en carretera! VIDEO: Autobús sin frenos hace que pasajeros saltan a la carretera en Nicaragua

Un dramático accidente de tránsito fue captado en video, cuyas imágenes ha generado conmoción en Nicaragua y redes sociales. Un autobús de transporte colectivo se quedó sin frenos mientras circulaba por una carretera de la ruta El Bote–Matagalpa.

El siniestro sucedió justo en el empalme de Peñas Blancas, y dejó escenas de pánico entre los pasajeros, quienes comenzaron a lanzarse mientras la unidad de transporte seguía su marcha, en un intento desesperado por salvar sus vidas.

¿Cómo ocurrió el accidente del autobús sin frenos en Nicaragua?

De acuerdo con un VIDEO grabado por ocupantes de un vehículo que circulaba detrás del autobús, el conductor perdió el control de la unidad luego de una aparente falla mecánica en el sistema de frenos. Cabe decir que instantes antes del impacto, el chofer de la unidad alertó a los pasajeros acerca de la emergencia.

En medio del caos, varios de los usuarios lograron abrir una de las “puertas” y se arrojaron a la carretera mientras el autobús avanzaba sin control. Finalmente, la unidad terminó volcada tras estrellarse contra un paredón, por lo que se detuvo su marcha de una forma violenta.

DRAMÁTICO RECORRIDO:



Autobús se queda sin frenos en Nicaragua.



Varios pasajeros se lanzan por la puerta trasera.



Finalmente el bus vuelca.



Autoridades reportaron un fallecido y 8 heridos. pic.twitter.com/BPidvBdOOB — Vichoguate (@vichoguate) December 20, 2025

Fatal desenlace: Autobús sin frenos en Nicaragua

Las autoridades confirmaron una persona fallecida y al menos ocho personas heridas, algunas de ellas se encuentran en estado grave. Durante el recorrido descontrolado, el autobús impactó a un motociclista de 37 años, quien además sufrió de múltiples fracturas y fue trasladado de urgencia a un hospital.

Según información de medios locales, los heridos fueron atendidos en el Hospital Primario Héroes y Mártires, donde permanecen bajo observación médica. Imágenes posteriores al accidente muestran que el autobús iba completamente lleno, lo que agravó la magnitud de la tragedia.

¿Qué dicen las autoridades sobre las causas?

Las autoridades locales y de tránsito informaron que se abrió una investigación oficial para determinar las causas exactas del accidente, incluyendo posibles fallas mecánicas y la falta de mantenimiento en la unidad.

El video del incidente se hizo viral en las redes sociales y de inmediato reabrió el debate acerca de la seguridad del transporte público, el estado de las carreteras y la necesidad de revisiones técnicas más estrictas para evitar tragedias similares; ¿qué tan seguro es el transporte público en la región y qué medidas deberían reforzarse para evitar accidentes como este?