Ladrones balean y matan a perro tras asaltar una casa en Ecuador

Cuatro ladrones balearon y mataron a un perro después de asaltar una casa en Los Ríos, Ecuador. El momento quedó grabado por las cámaras de seguridad de la calle y el video se volvió viral en redes sociales, donde condenaron el acto.

En las imágenes se aprecia el momento en que dos ladrones a bordo de una moto llegaron a una casa, uno de ellos se bajó con pistola en mano, a los pocos segundos una segunda moto, con otros dos delincuentes también se acercó.

El primer ratero que se bajó de la moto, comenzó a patear la puerta de una vivienda hasta que logró entrar. Los ladrones que llegaron en la segunda moto también se bajan, y uno de ellos se mete a la casa. Pocos segundos después, ambos ladrones salen del lugar.

Que indignación y según este tipo no pasa nasa estos bajando la delincuencia — Amarillo soy (@torero_siempre) May 18, 2022

Ladrones matan a perro en Ecuador

Después, los asaltantes apuntaron con la pistola a los testigos que estaban del otro lado de la acera. Los rateros volvieron a entrar a la casa, mientras sus cómplices los esperaban afuera, listos para huir del lugar.

Tras salir de la casa por segunda vez, un perro salió detrás de ellos mientras lanzándoles mordidas para ahuyentarlos. Los ladrones se subieron a las motos y arrancaron, pero el perro los persiguió y estos dispararon en su contra a quemarropa.

De pronto el perro apareció caminando hacia su hogar pero ya iba herido, sangrando. Su dueño solo gritó y brincó con desesperación al ver a su amigo de cuatro patas lastimado.

Medios locales informaron que el perro presentó dos heridas de bala que le causaron la muerte, mientras que los ladrones lograron huir de la escena.

Las autoridades indicaron que ya se encuentran tras la pista de los delincuentes, quienes pertenecen a una banda delictiva acusada de constantes asaltos en la zona, por lo que el video servirá como evidencia para dar con los ladrones de Ecuador.